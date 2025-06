EQS-News: BTQ Technologies kündigt strategische Partnerschaft mit QPerfect an, um mit neutralatombasierten Quantenprozessoren einen Wettbewerbsvorteil im Quantenbereich zu erzielen.

EQS-News: BTQ Technologies Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges/Strategische Unternehmensentscheidung

BTQ Technologies kündigt strategische Partnerschaft mit QPerfect an, um mit neutralatombasierten Quantenprozessoren einen Wettbewerbsvorteil im Quantenbereich zu erzielen.



10.06.2025

BTQ Technologies und QPerfect sind eine strategische Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung von quantensicheren Anwendungen unter Verwendung von Quantencomputern mit neutralen Atomen eingegangen. Gleichzeitig nahm Philippe Blot, der CEO von QPerfect, an der Rundtischdiskussion zum Thema Quanten in Frankreich mit dem Titel „How Emulators Can Accelerate Your Quantum Technology Adoption?“ („Wie können Emulatoren Ihre Einführung der Quantentechnologie beschleunigen?“) teil. Veranstaltet wurde diese unter der Schirmherrschaft von Staatspräsident Emmanuel Macron und in Anwesenheit des französischen Verteidigungsministers Sébastien Lecornu.

Im Rahmen der Partnerschaft sollen die kryptografischen Innovationen von BTQ in One-Shot-Signaturen mit den fortschrittlichen Emulations- und Fehlerkorrekturfunktionen von QPerfect verbunden werden, um fehlertolerante Quantenalgorithmen zu liefern. Diese können in quantensicheren Transaktionen, intelligenten Verträgen, bei dezentraler Identität, Quantengeld und sicherer Kommunikation eingesetzt werden.

QPerfect wird die Forschungsressourcen und Emulationstools bereitstellen, während BTQ für die Entwicklung und Implementierung quantensicherer kryptografischer Protokolle verantwortlich ist. Bis zum 30. Juni 2025 soll ein formeller Umsetzungsplan stehen.

Vancouver, British Columbia, am 10.Dezember 2025–BTQ Technologies Corp. (das „Unternehmen”) (CBOE CA: BTQ) (FSE: NG3) (OTCQX: BTQF), ein weltweit agierendes Quantentechnologie-Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Sicherung unternehmenskritischer Netzwerke, kündigte heute an, dass es einen Vertrag mit der Firma QPerfect, einem führenden Unternehmen für neutrales Quantencomputing mit Sitz in Straßburg, geschlossen hat. Damit wollen beide die Zukunft sicherer digitaler Transaktionen neu definieren. Mit dieser bahnbrechenden Partnerschaft werden die Parteien gemeinsam Post-Quantum-Sicherheitstechnologien der nächsten Generation entwickeln, die von Quantencomputern mit neutralen Atomen unterstützt werden.

Im Rahmen der Zusammenarbeit fließt die Expertise von BTQ im Bereich Post-Quanten-Kryptographie und One-Shot-Signaturalgorithmen in die Quantum Logic Unit (QLU) von QPerfect ein. Dabei handelt es sich um einen Beschleuniger für die Quantenfehlerkorrektur, der Quantenschaltungen auf hohem Niveau in hochoptimierte Maschinenprogramme übersetzt, die auf Quantenprozessoren mit neutralen Atomen zugeschnitten sind.

QPerfect ist ein bahnbrechendes Start-up-Unternehmen im Bereich Quantenemulation, Quantensoftware und Quantenfehlerkorrektur mit Schwerpunkt auf Architekturen mit neutralen Atomen. Unter Einsatz seiner modularen QLU gelingt es QPerfect, die Lücke zwischen dem Design von Quantenalgorithmen und der Ausführung realer Hardware zu überbrücken. Für Forscher, Entwickler und Endbenutzer heißt das, dass sich die Realisierung von Quantenanwendungen beschleunigen lässt, die die gesamte Branche transformieren werden. Bei MIMIQ, dem Vorzeigeprodukt des Unternehmens, handelt es sich um eine hochmoderne Emulationsplattform, die beim Testen von Quantenalgorithmen unübertroffene Geschwindigkeit, Genauigkeit und Flexibilität liefert. Es übertrifft damit die Fähigkeiten herkömmlicher Quantensimulatoren bzw. moderner Quantencomputer.

BTQ war federführend bei der Erforschung von Quanten-One-Shot-Signaturen – einem quantenkryptographischen Primitiv, das das Fundament für sichere Quanten-Kommunikationssysteme und das Quanten-Internet bilden wird. Bei der Arbeit von BTQ geht es um die Behebung kritischer Schwachstellen in digitalen Transaktionen und Blockchain-Systemen durch die Entwicklung von Protokollen, die selbstzerstörende Quantenschlüssel und sichere Post-Quantum-Verifizierungsmechanismen nutzen. Das Forschungsteam des Unternehmens, zu dem führende Post-Quanten-Kryptografen gehören, konnte in Finanztransaktionen, intelligenten Verträgen und dezentralen Identitätsmanagementsystemen bereits praktische Anwendungen der One-Shot-Signaturen aufzeigen.

Wichtigste Zielsetzungen der Zusammenarbeit:

Gemeinsames Design, Entwicklung und Erprobung praktischer Quantenalgorithmen für Quanten-One-Shot-Signaturen mit Schwerpunkt auf einer effizienten Umsetzung in Hardware mit neutralen Atomen.

Mitentwicklung fehlertoleranter, hardwarespezifischer Ansätze für Quanten-One-Shot-Signaturen, bei denen die minimale Nutzung von Quantenressourcen im Mittelpunkt steht.

Lieferung von Entwürfen und Prototypen für Quanten-One-Shot-Signaturen, die mit neutralatombasierten Quantencomputern der nächsten Generation kompatibel sind.

Rollenverteilung

Im Rahmen des Vertrags wird QPerfect ein engagiertes Forscherteam zusammenstellen und Zugang zu seinen führenden Quantenemulationstools bieten. BTQ hingegen soll fortschrittliche kryptografische Konzepte in implementierbare Quantenalgorithmen übersetzen. Projektplanung, Patentanmeldung und wissenschaftliche Verbreitung werden in den Händen beider Parteien liegen.

Reaktionen der Geschäftsleitung

Olivier Roussy Newton, CEO von BTQ Technologies, erklärte:

„Wir freuen uns sehr auf diese Zusammenarbeit, mit der wir die Entwicklung von Vorteilen im Quantenbereich durch den Einsatz neutralatombasierter Quantenprozessoren beschleunigen möchten. Die Kombination aus den Stärken von BTQ in der Post-Quanten-Kryptographie und One-Shot-Signaturtechnologie mit dem erstklassigen Know-how von QPerfect im Bereich Quantensoftware und -hardware ist ein wichtiger Meilenstein beim Erreichen solcher Vorteile. Sie eröffnet Möglichkeiten für eine neue Generation von Anwendungen, darunter quantensichere Transaktionen, fortschrittliche Krypto- und E-Geld-Lösungen sowie eine völlig neue Quantenkommunikation. Diese Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt auf unserem Weg, praktische Quantenlösungen für das digitale Zeitalter zu liefern, die die gesamte Branche transformieren werden.“

Philippe Blot, CEO von QPerfect, ergänzte:

„Die Formalisierung unserer Partnerschaft mit BTQ ist ein echter Wendepunkt im Bereich der angewandten Quantenkryptografie. Diese Zusammenarbeit steht für das Engagement von QPerfect, leistungsstarke Quantenanwendungen in der realen Welt durch modulare, fehlertolerante Architekturen zu ermöglichen, die in diesem Fall ganz auf die einzigartige Vision von BTQ zugeschnitten sind.“

Beide Parteien wollen bis zum 30.Juni2025 über weitere Umsetzungsvereinbarungen verhandeln.

Über QPerfect

QPerfect ist ein französisches Unternehmen im Bereich Quantencomputing mit Sitz in Straßburg, das sich neben Quantencomputing auch auf Quantendesign-Automatisierung spezialisiert hat. Dieses 2023 gegründete Deeptech-Unternehmen ist Preisträger des i-Lab Grand Prix und bietet leistungsstarke Technologien, mit denen Forscher, Entwickler und Hersteller das volle Potenzial von Quantencomputern ausschöpfen können.

Kernstück der Innovation von QPerfect ist die Quantum Logical Unit (QLU), ein mehrschichtiges Framework mit der man die Quantenentwicklung beschleunigen will. Das Vorzeigeprodukt MIMIQ bildet dabei die erste Schicht der QLU. Es ist eine hochmoderne Plattform, die Quantenalgorithmen mit unübertroffener Geschwindigkeit, Genauigkeit und Flexibilität ausführt und damit bestehende Simulatoren und aktuelle Quantencomputer übertrifft. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://qperfect.io

Über BTQ

BTQ wurde von einer Gruppe aus Post-Quanten-Kryptographen gegründet, die sich mit der akuten Sicherheitsbedrohung durch große globale Quantencomputer befasst. Mit der Unterstützung führender Forschungsinstitute und Universitäten kombiniert BTQ Software und Hardware, um kritische Netzwerke mit einzigartigen Post-Quanten-Diensten und -Lösungen zu schützen.

Mit BTQ in Kontakt treten: Website |LinkedIn

IM NAMEN DES VORSTANDS

Olivier Roussy Newton

CEO, Vorsitzender

Weitere Informationen unter (E-Mail): desk@btq.com

Bill Mitoulas

Investor Relations

Tel.: +1.416.479.9547

E-Mail: bill@btq.com

Die Cboe Canada und ihr Regulation Services Provider übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

Zukunftsbezogene Informationen

Bestimmte Aussagen in diesem Dokument enthalten zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen gehören unter anderem Aussagen oder Informationen zu den Geschäftsplänen des Unternehmens, einschließlich seiner Forschungspartnerschaften, und zu den voraussichtlichen Märkten, an denen das Unternehmen seine Stammaktien notieren könnte. Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sind oft durch die Verwendung von Begriffen wie „antizipieren“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „planen“ oder „können“ erkennbar und ähnliche Begriffe dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu kennzeichnen.

Das Unternehmen hat zahlreiche Annahmen getroffen, darunter unter anderem Annahmen über die allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftslage, die Entwicklung von Post-Quanten-Algorithmen und Quanten-Schwachstellen sowie die Quanten-Computerbranche im Allgemeinen. Die vorstehende Liste mit Annahmen ist nicht vollständig.

Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens der Ansicht ist, dass die getroffenen Annahmen und die durch solche Aussagen oder Informationen dargestellten Erwartungen angemessen sind, besteht keine Garantie, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den künftigen Ergebnissen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören Risiken in Bezug auf: die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für das Unternehmen; die geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in der Post-Quantum- und Encryption-Computing-Branche im Allgemeinen; der spekulative Charakter der Forschungs- und Entwicklungsprogramme des Unternehmens; das Angebot und die Nachfrage nach Arbeitskräften und technologischen Post-Quantum- und Encryption-Technologien; unvorhergesehene Ereignisse im Zusammenhang mit regulatorischen und lizenzrechtlichen Angelegenheiten und Umweltfragen; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen oder der Bedingungen auf den Finanzmärkten; Gesetzesänderungen (einschließlich Vorschriften in Bezug auf Blockchains); Risiken im Zusammenhang mit den direkten und indirekten Auswirkungen von COVID-19, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen auf die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die Fähigkeit, die erforderlichen Finanzmittel zu beziehen und mögliche Verzögerungen bei Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu verursachen; und andere Risikofaktoren, die zu gegebener Zeit näher beschrieben werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Bestimmungen des Wertpapierrechts vorgeschrieben ist.

