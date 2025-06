EQS-News: Europas erster Exascale-Supercomputer „JUPITER“ erreicht Spitzenplatz in der TOP500-Liste der weltweit schnellsten Supercomputer - Meilenstein für Europas KI-Souveränität

EQS-News: ParTec AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Rating

Europas erster Exascale-Supercomputer „JUPITER“ erreicht Spitzenplatz in der TOP500-Liste der weltweit schnellsten Supercomputer - Meilenstein für Europas KI-Souveränität



München, 10. Juni 2025 – Der Exascale-Supercomputer „JUPITER“, entwickelt und gebaut in führender Partnerschaft mit der ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34 / WKN: A3E5A3), wurde heute als Europas schnellster Supercomputer in der TOP500-Liste aufgeführt und belegt global den 4. Platz. Gleichzeitig ist JUPITER das energieeffizienteste System unter den Top 5 der Liste, die ebenfalls heute auf der International Supercomputing Conference (ISC) in Hamburg vorgestellt wurde. Damit gehört JUPITER zu den weltweit leistungsstärksten und energieeffizientesten Superrechnern im wissenschaftlichen Höchstleistungsrechnen und ist dabei speziell auf die Anforderungen von Künstlicher Intelligenz optimiert. Auf diese Weise leistet JUPITER einen strategisch wichtigen Beitrag zur technologischen Souveränität Europas.

JUPITER wird von einem Supercomputer-Konsortium von ParTec AG und Eviden bereitgestellt und basiert auf der von ParTec AG entwickelten dynamischen Modularen System Architektur (dMSA) sowie der ParaStation Modulo Software Suite — beide spielen eine maßgebliche Rolle für die Leistungsfähigkeit und Flexibilität des Supercomputers.



JUPITER wird als Teil der Supercomputer-Initiative im Auftrag von EuroHPC JU als erster Exascale-Supercomputer in Europa am Forschungszentrum Jülich betrieben. JUPITER ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer eigenständigen europäischen Infrastruktur für datenintensive Forschung, industrielle Innovation und strategische digitale Autonomie. Mit seiner enormen Rechenleistung wird JUPITER Durchbrüche in Bereichen wie Forschung und Entwicklung, Medizin, Wirtschaft, Energie, Klima und Künstliche Intelligenz unterstützen und entscheidend dazu beitragen, die weiter steigende Nachfrage nach europäischer KI-Infrastruktur zu bedienen.

Bernhard Frohwitter, CEO der ParTec AG, erklärt: „Wir freuen uns sehr über die hervorragende Platzierung von JUPITER im internationalen TOP500-Ranking. JUPITER wird mit seiner Rechenleistung vollkommen neue Möglichkeiten bieten und wissenschaftliche Fragen zu den drängendsten Themen unserer Zeit beantworten. Dank seiner Modularität kann JUPITER zudem in Zukunft um weitere Anwendungen und zusätzliche Rechner erweitert werden.“

Die ParTec AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von KI-Supercomputern auf der Basis ihrer modularen High-Performance Computing (HPC) Systeme und Quantencomputer (QC) sowie der dazugehörigen Systemsoftware. Das Angebot umfasst darüber hinaus Beratungs- und Supportleistungen in allen Bereichen der Entwicklung, des Baus und des Betriebs dieser modernen Systeme. Das Konzept der dynamischen Modularen System Architektur (dMSA) ist das Ergebnis von mehr als fünfzehn Jahren Forschung und wurde von ParTec als neuartiges Systemdesign für massiv-parallele High-Computing-Systeme entwickelt. Die dMSA und die ihr zugrunde liegende ParaStation Modulo Software Suite, die von ParTec entwickelt wurde und gepflegt wird, haben sich besonders für die komplexen Anforderungen massiver Rechenleistung in der Künstlichen Intelligenz bewährt. Weitere Informationen unter: www.par-tec.com.

