Dax-Anleger trotz Rahmenabkommen zwischen USA & China auf der Hut

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Trotz der Annäherung zwischen den USA und China im Zollkonflikt haben die Dax-Anleger am Mittwoch Vorsicht walten lassen.

Der deutsche Leitindex arbeitete sich mit 24.033 Zählern magere 0,2 Prozent ins Plus vor, der Stoxx50 bewegte sich kaum vom Fleck. Der in der Nacht verkündete bloße Rahmen für ein Handelsabkommen sei den Anlegern zu wenig konkret, sagte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Auch Experte Jürgen Molnar von RoboMarkets konstatierte: "Chips gegen seltene Erden, so könnte die Formel für die Lösung dieses Konflikts lauten." Doch was genau hinter dem Deal stehe und wie viel Zoll von den über 100 Prozent noch übrig bliebe, dürften wohl erst die kommenden Tage zeigen.

Vertreter Chinas und der USA teilten in der Nacht nach zwei Verhandlungstagen mit, eine Grundsatzverständigung erzielt zu haben. Sie soll vor allem Exportkontrollen - etwa für Seltene Erden aus China - lockern. Die Präsidenten beider Länder müssen sich nun mit dem Rahmenabkommen beschäftigen. Zu dem eigentlichen Streitfall, den Sonderzöllen der USA, gab es jedoch keine erkennbare Annäherung.

FORTSCHRITTE IN HANDELSGESPRÄCHEN LASSEN DOLLAR KALT

Am Devisenmarkt hielten die Anleger angesichts der mangelnden Klarheit über die Vereinbarung ebenfalls die Füße still. Der Dollar-Index und der Euro notierten wenig verändert bei 99,01 Punkten beziehungsweise 14,35 Dollar. Investoren fürchteten, dass die Stimmung zwischen den USA und China schon bald wieder schlechter werden könnte. "Die US-Handelspolitik ist teils so erratisch, dass kein Marktteilnehmer sagen kann, ob nicht in wenigen Tagen wieder auffällt, dass ein weitreichender Deal mit China doch schwerer zu erreichen ist als gedacht", schrieb Commerzbank-Analyst Michael Pfister in einem Kommentar. Auch neue Zollandrohungen seien nicht auszuschließen. Die Ungewissheit trieb einige Anleger in das gern als sicherer Hafen angesteuerte Edelmetall Gold. Der Preis kletterte um bis zu 0,8 Prozent auf 3348 Dollar je Feinunze.

Neben der Handelspolitik bewegte auch der am Nachmittag anstehende US-Inflationsbericht für Mai die Gemüter. Die Daten dürften zeigen, wie stark die Preise in Nordamerika durch den Handelskrieg bislang angezogen sind. Von Reuters befragte Experten erwarten einen Anstieg der Verbraucherpreise um durchschnittlich 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im April war die Teuerungsrate noch auf 2,3 Prozent gefallen. "Ein erneutes Aufflammen der Inflation könnte dazu führen, dass eingepreiste Zinssenkungen in den USA für dieses Jahr durchaus kritischer hinterfragt werden", meint Thomas Altmann vom Broker QC Partner. Im Moment werde eine Zinssenkung der Fed für den Oktober erwartet.

RÜSTUNGSWERTE NACH KORREKTUR AUF ERHOLUNGSKURS

Auf der Unternehmensseite rückten die Rüstungswerte in den Fokus, die ihre zuletzt scharfe Korrektur vorerst beenden konnten. Rheinmetall gehörte mit einem Plus von bis zu 3,6 Prozent zu den größten Dax-Gewinnern. Im MDax legten Hensoldt und Renk jeweils mehr als vier Prozent zu. Gewinnmitnahmen im Rüstungssektor nach Analystenkommentaren hatten den Aktienkurs von Renk seit Donnerstag um mehr als 18 Prozent nach unten gedrückt, Hensoldt verlor gut 14, Rheinmetall elf Prozent. Nach oben ging es zudem für die Bayer-Aktie, die von einer Kaufempfehlung durch HSBC und Kepler Cheuvreux profitierte. Die Titel stiegen um 3,3 Prozent.

Bewegung kam am Mittwoch auch in den europäischen Einzelhandelssektor. Mit Enttäuschung aufgenommene Quartalszahlen belasteten die Aktien der Zara-Mutter Inditex - die Titel verloren an der Madrider Börse in der Spitze 6,4 Prozent. Der Modekonzern mit seinen Marken Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti und Bershka konnte im ersten Quartal zwar zulegen, allerdings blieben die Wachstumsraten unter den vergangenen Zahlen der Boom-Jahre. Auch der Start in den Sommerschlussverkauf im Zeitraum Mai bis 9. Juni fiel mit einem Plus von sechs Prozent schwächer aus als im Vorjahr. Die Aktien des Konkurrenten H&M gaben zeitweise zwei Prozent nach, der Branchenindex der europäischen Einzelhändler fiel um bis zu 2,4 Prozent.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)