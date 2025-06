DAX® - Bollinger Bänder: immer extremer

Die Marke von 24.000 Punkten scheint es dem DAX® angetan zu haben. Seit Wochen pendelt das Aktienbarometer um dieses Level. Konsequenz dieser Richtungslosigkeit ist eine ganz besondere Konstellation: Aufgrund der Bewegungsarmut der letzten Wochen haben sich die Bollinger Bänder stark zusammengezogen. Mittlerweile liegen zwischen den Begrenzungen des Volatilitätsindikators nur noch 745 Punkte. In der Vergangenheit war diese Situation oftmals der ideale Nährboden für einen neuen „Vola-Impuls“. Deshalb Achtung: Die nächste Trendbewegung kommt bestimmt! Das obere und das untere Bollinger Band (akt. bei 24.389 bzw. 23.655 Punkten) dienen dabei als potenzielle Taktgeber. Zum Abschluss noch ein Blick auf die US-Börsenstimmung. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) stehen dem Bullenanteil von 36,7 % derzeit 29,7 % Neutrale sowie 33,6 % an Optimisten gegenüber. Per Saldo handelt es sich um ein ziemlich ausgewogenes Verhältnis, sodass die Börsenstimmung aktuell keinesfalls überhitzt ist.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.