GNW-News: Spring Bio Solution führt NCE Grid zur Entschlüsselung von Paragraph-IV-Anmeldungen und First-to-File-Möglichkeiten ein

^SOMERSET, New Jersey, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spring Bio Solution, ein

weltweit führender Anbieter von Vergleichsprodukten und Zubehör für klinische Studien (https://springbiosolution.com/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=nce- grid), hat NCE Grid eingeführt - die weltweit erste kostenlose NCE-1- Informationsplattform (https://ncegrid.springbiosolution.com/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaig n=nce-grid), die entwickelt wurde, um Para IV-Anmeldungen und NCE-1- Möglichkeiten in Echtzeit zu entschlüsseln, zu zentralisieren und zu visualisieren. Bislang war die Verfolgung von NCE-Exklusivitätsabläufen und Paragraph-IV- Anmeldungen (https://ncegrid.springbiosolution.com/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaig n=nce-grid) ein fragmentierter, manueller und mühsamer Prozess, für den es keine zentralisierte Lösung gab. Regulatorische Aktualisierungen verteilen sich auf verschiedene Portale, Informationen sind in isolierten Datenbanken vergraben, und Zeitpläne werden mit Tabellenkalkulationen gepflegt. Das Ergebnis? Wettbewerbsblinde Flecken, fehlgeleitete Forschung und Entwicklung sowie ein Wettlauf, der verloren ist, bevor er begonnen hat. Für Generikaunternehmen, die als Erste eine Zulassung erhalten möchten, können Informationslücken, verstreute Daten und verpasste Fristen zum Verlust der Exklusivität und zu Umsatzeinbußen in Millionenhöhe führen. NCE Grid (https://ncegrid.springbiosolution.com/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaig n=nce-grid) ändert das. Es ist das weltweit erste kostenlose Tool, das alle wichtigen Datenpunkte - darunter Molekül, Name des Innovators, NCE-1-Datum, Umsatz, therapeutische Verwendung, erwartetes Umsatzwachstum und CAGR-Prozentsatz - in einer intuitiven Plattform vereint. Dank Echtzeit-Visualisierungen und umsetzbarer Erkenntnisse können Strategie-, Regulierungs- und Portfolioteams First-to-File-Chancen schnell und einfach identifizieren, priorisieren und nutzen. ?Wir haben NCE Grid entwickelt, weil wir gesehen haben, dass viele Unternehmen mit fragmentierten Kenntnissen zu kämpfen haben und dadurch Chancen verpassen", so Salim Shaikh, Gründer und CEO von Spring Bio Solution. ?In einem Wettlauf, in dem das Timing alles ist, bietet unsere Plattform Entscheidungsträgern Klarheit, Geschwindigkeit und einen Wettbewerbsvorteil. Wenn Sie an Paragraph IV denken, denken Sie an NCE Grid - Ihren zuverlässigen Partner für die strategische Arzneimittelentwicklung." Weitere Informationen finden Sie unter: https://ncegrid.springbiosolution.com/ (https://ncegrid.springbiosolution.com/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaig n=nce-grid) Über Spring Bio Solution Spring Bio Solution arbeitet weltweit mit Auftragsforschungsinstituten, Pharmaunternehmen und Forschungseinrichtungen zusammen und bietet zuverlässige Lösungen für die Beschaffung von Vergleichspräparaten (https://springbiosolution.com/services/comparator-drug- sourcing/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=nce-grid) und für klinische Studien. Mit Niederlassungen und WDL-Einrichtungen (Wholesale Drug Distribution License) in den USA, der EU, Singapur und Indien sowie einem Netzwerk von über 400 Vertriebspartnern und mehr als 30 Innovatoren gewährleistet Spring Bio Solution (https://springbiosolution.com/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=nce- grid) einen zeitnahen und konformen Zugang zu wichtigen Arzneimitteln. Das Unternehmen kann auf über 600 Kunden verweisen und weist eine Erfolgsquote von 99,9 % bei der Beschaffung von Vergleichspräparaten, RLDs und Innovator- Proben auf. Zudem verfügt es über branchenführende Kühlkettenkapazitäten von -60 °C bis zur Umgebungstemperatur. Durch die Partnerschaft mit LSPedia gewährleistet Spring Bio Solution außerdem die vollständige Einhaltung des DSCSA und eine lückenlose Rückverfolgbarkeit. Mit Erfahrung aus über 1.000 klinischen Studien und mehr als 12.000 Bioäquivalenzstudien hilft Spring Bio Solution Auftraggebern, Risiken zu minimieren und die Arzneimittelentwicklung effizient und sicher voranzutreiben. Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Navdeep Trivedi Vice President & Head, Digital Marketing Spring Bio Solution (https://springbiosolution.com/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=nce- grid)navdeep.trivedi@springbiosolution.com (mailto:navdeep.trivedi@springbiosolution.com) °