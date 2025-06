Trading-Chance Accenture: Absolute Top-Aktie

Werbung

Die nächste Trading-Chance ist noch kein Dividenden-Aristokrat, zählt jedoch für uns zum Anwärterkreis für die erlesene Auswahl der Top 152 Aktien weltweit. Das Unternehmen hat sich ausgezeichnet aufgestellt, weist eine starke Geschäftsentwicklung auf und hat gegenüber Konkurrenten, die es bereits hinter sich gelassen hat, noch erhebliches Nachholpotenzial, was die Kursentwicklung angeht. Das IT-Beratungsunternehmen Accenture Plc. ist unsere heutige Trading-Chance.

Das macht Accenture PLC

Accenture ist ein Beratungsunternehmen, welches Unternehmen und Regierungen Management-Beratung sowie Technologie- und Outsourcing-Services in über120 Ländern weltweit anbietet. Accenture hat eine große Expertise durch seine Einblicke in Unternehmen weltweit, die aus völlig unterschiedlichen Branchen stammen. Mit seiner Beratungsdienstleistung hilft das Unternehmen seinen Klienten, neue Märkte zu erschließen, Umsätze in etablierten Märkten zu verbessern, sowie Leistung und Effizienz zu steigern. Das Beratungsangebot untergliedert sich in die Branchensegmente „Communications, Media & Technology“, „Financial Services“, „Health & Public Service“, „Products“ und „Resources“.

Das Beratungsunternehmen, hat sich auf Digitalisierung, Cloud und Security spezialisiert. Es bietet Dienstleistungen in den Bereichen Strategie, Technologie, Consulting und Operations an und arbeitet in verschiedenen Branchen. Damit bewegt sich das Unternehmen in DEM Zukunftsmarkt schlechthin, mit gigantischem Potenzial.

Accenture ist in vielen verschiedenen Branchen tätig und hat sich als einer der führenden Anbieter von Technologieberatung etabliert. Mit seiner breiten Aufstellung hat das Unternehmen sich bereits in Position gebracht und gefühlt „überall einen Fuß in der Tür“. Das ist für die künftige Unternehmensentwicklung, das Wachstum und den Gewinn von weiteren Marktanteilen von enormem Vorteil.

Was ist der Wettbewerbsvorteil von Accenture?

Branchenexpertise: Accentures umfassende Branchenkenntnisse in verschiedenen Sektoren, darunter Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und mehr, verschaffen dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil . Dank dieser Expertise kann Accenture maßgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Herausforderungen und Chancen jeder Branche liefern.

Bewertung und fundamentale Entwicklung

Die Accenture-Aktie ist alles andere als überteuert. Mit einem bereinigten Kurs-/gewinn-Verhältnis von 26 ist die Bewertung nur geringfügig über dem langfristigen Durchschnitts-KGV, welches bei 23,9 liegt. Die Netto-Marge ist mit fast 12% eher als „hoch“ zu werten. Besonders positiv fällt bei diesem Unternehmen das starke und beständige Wachstum auf. 2015 hatte man noch 4,76 Dollar je Aktie erzielt. Inzwischen liegt der Gewinn bei über 11 Dollar, und er soll bis 2028 auf 16,98 Dollar verbessert werden. Das operative Cash Flow steigert das Unternehmen von 6,03 Dollar auf 21 Dollar pro Anteilsschein. Die dynamische Entwicklung und die starke Positionierung im Markt lassen für diese Aktie weitere Kurs-Fantasie aufkommen. Gerade in einem fortgeschrittenen Bullenmarkt suchen Anleger aus dem institutionellen, aber auch jene aus dem Retail-Lager vermehrt wachstumsstarke Titel, die noch nicht überteuert sind.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Performance-Vergleich

Tata Consultancy Services und Cognizant haben zwischen 2500 und 2700% im Vergleichszeitraum hinzu gewonnen. Obwohl diese insgesamt, wie wir aus unserem Vergleich wissen, die schlechteren Kennzahlen und weniger breit aufgestellt sind, haben sie prozentual noch stärker zulegen können. Das zeigt, wie viel Potenzial noch für Accenture Plc vorhanden ist.

Quelle: www.tradingview.com

Auf dem Weg zum Dividenden-Aristokraten

Dividenden-Aristokraten sind Aktien, die ihre Dividende über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre erhöht haben. Davon gibt es weltweit nur 152! Accenture hat in 12 aufeinander folgenden Jahren seine Dividenden-Ausschüttung jährlich erhöht. Bis man in die erlesene Riege der Top 152 Aktien aufsteigt, ist es noch ein weiter Weg, doch als Anleger kann man die Aktie bereits auf dem Weg dorthin begleiten. Denn Dividenden-Aristokraten legen naturgemäß unglaubliche Kursentwicklungen hin. Und zwar bereits bevor sie die 25 aufeinander folgenden Jahre Dividendensteigerung vollendet haben.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Mit Accenture haben wir eine Aktie, die erhebliches Potenzial mitbringt als Trading-Chance ausgemacht. Ein geringer Verschuldungsgrad, eine attraktive Bewertung, die umso attraktiver wird, wenn man die Marktstellung und die Wachstumsperspektive mit einbezieht. Auch technisch ist das Papier nach einem Test einer horizontalen Unterstützung gerade jetzt wieder sehr spannend und aussichtsreich. Wir haben ein Produkt

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Accenture

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 262,119 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 315 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 5,44. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PD6WWM.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 387 und 415 USD

Unterstützungen: 242 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Accenture

