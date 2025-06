GNW-News: Club-Angebote veröffentlicht am 18. Juni 2025

^BERLIN, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Travelzoo® (NASDAQ: TZOO), der Club

für Reisebegeisterte, gibt die Veröffentlichung von Club-Angeboten für Club- Mitglieder bekannt. Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte in Deutschland: * 129 EUR-NIEDERBAYERN: SUITE IM ERWACHSENENHOTEL & HP, -63% Club-Mitglieder schlafen in den besten Zimmern des Wellnesshotels: 40 Quadratmeter großen Suiten mit Balkon. In Bad Griesbach. Ein besonderes Highlight im Sommer ist der Außenpool, der bis Mitternacht geöffnet. * AB 398 EUR-TOSKANA MIT MEERBLICK: 4 TAGE IM LUXUSRESORT 5-Sterne-Hotel an einem Strand in der südlichen Toskana. Wir haben die Junior-Suiten mit Meerblick und eigenem Jacuzzi für Club-Mitglieder verhandelt. Ebenso ein Dinner in 4 Gängen. Die Ersparnis: mindestens 50 Prozent gegenüber anderen Onlineangeboten. * AB 85 EUR-5*-SUPERIOR-HOTEL IN DRESDEN Laut Guide Michelin eines der besten Luxushotels in Deutschland. Mitten in Dresdens Barockviertel. Nur 20 Gehminuten von Frauenkirche und Semperoper entfernt. Unsere Analyse hat ergeben, dass Club-Mitglieder 30 bis 52 Prozent gegenüber der Hotelwebsite sparen. * AB 1079 EUR-AIDA: KANAREN & MADEIRA MIT FLUG & HOTEL, -400 EUR Wenn es im November kalt wird, fliegen wir Reisebegeisterte in den milden Süden. Insgesamt 11 Tage. Wir kombinieren eine Kreuzfahrt auf dem neuesten AIDA-Schiff mit einem Hotelaufenthalt auf Gran Canaria oder Teneriffa. * AB 259 EUR-4 TAGE WIEN MIT RIESENRAD-TICKET & FLUG, -40% Donau, Schönbrunn und Stephansdom aus 65 Metern Höhe sehen: In diesem Angebot ist für Club-Mitglieder ein Ticket für das Riesenrad im Prater inklusive. Ebenso der Flug und das Hotel. Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar. Sind Sie ein Reisebegeisterter? Werden Sie Club-Mitglied: https://travelzoo.com Über Travelzoo Wir, Travelzoo®, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club-Mitglieder erhalten exklusive Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit persönlich auf ihre Qualität und ihren Wert geprüft werden. Wir kennen die neuesten und besten Reise-, Entertainment- und Lifestyle- Erlebnisse. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern - mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen - erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten. Travelzoo ist eine eingetragene Marke von Travelzoo. Alle anderen Namen sind Marken und/oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Travelzoo Unter den Linden 40 10117 Berlin Pressekontakt: Mara Zatti +49 30 3119 7514 mzatti@travelzoo.com °