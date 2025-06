Palantir Technologies - Momentumtitel par excellance!

Bei der Palantir-Aktie handelt es sich derzeit um einen Momentumwert aus dem Lehrbuch. Da „Gewinner oftmals Gewinner bleiben“ und „Trends regelmäßig sehr viel weitertragen als sich das die Anlegerschaft (zunächst) vorstellen kann“, ist der Technologietitel schon mal per Definition interessant. Doch es kommen noch schwergewichtige, charttechnische Argumente dazu: So geht die Rekordjagd mit einem neuen Allzeithoch (144,86 USD) unvermindert weiter. Der Vorstoß in „uncharted territory“ sorgt für eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt und geht mit der Ausbildung einer klassischen „V-Formation“ einher (siehe Chart). Aus der Höhe des Kurseinbruchs von März/April ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von knapp 60 USD, welches im Umkehrschluss zu einem langfristigen Kursziel im Bereich von 185 USD führt. Auf dem Weg in diese Region definiert die Parallele zum Aufwärtstrend seit 2023 (akt. bei 158,74 USD) einen der wenigen verbliebenen Widerstände. Auf der Unterseite markiert dagegen die Nackenlinie des o. g. „V-Musters“ gleichbedeutend mit dem Ausbruchslevel bei gut 125 USD einen ersten Rückzugsbereich. Als Absicherung zur Risikobegrenzung ist indes das jüngste „swing low“ bei 118,93 USD prädestiniert.

Palantir Technologies (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Palantir Technologies

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.