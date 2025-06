ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Infineon auf 42 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon von 38 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik auf dem Markt für Halbleiterchips für die Autoindustrie habe sich gebessert, schrieb Analyst Johannes Schaller in seinem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar. Die Lagerbestände seien in der gesamten Zulieferkette gesunken./ag/tih

