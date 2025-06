IRW-News: Arizona Sonoran Copper Company Inc. : Arizona Sonoran gibt den Abschluss einer öffentlichen Zeichnungsemission von Stammaktien im Wert von 51.750.000 CAD bekannt

IRW-PRESS: Arizona Sonoran Copper Company Inc. : Arizona Sonoran gibt den Abschluss einer öffentlichen Zeichnungsemission von Stammaktien im Wert von 51.750.000 CAD bekannt

Toronto, ON, 20. Juni 2025 - Arizona Sonoran Copper Company Inc. (TSX:ASCU | OTCQX:ASCUF) - https://www.commodity-tv.com/play/arizona-sonoran-copper-good-progress-at-the-cactus-copper-project-in-the-usa/ - ("ASCU" oder das "Unternehmen"), freut sich bekannt zu geben, dass man sein zuvor angekündigtes öffentliches Angebot von Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") abgeschlossen hat, bei dem das Unternehmen 25.875.000 Stammaktien, einschließlich 3.375.000 Stammaktien, die im Rahmen der vollständigen Ausübung der den Konsortialbanken (wie hierin definiert) gewährten Mehrzuteilungsoption ausgegeben wurden, zu einem Preis von $ 2.00 pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von insgesamt 51.750.000 C$ (das "Angebot").

Das Angebot wurde gemäß einem Zeichnungsvertrag vom 6. Juni 2025 zwischen dem Unternehmen und einem Konsortium von Konsortialführern unter der Leitung von Scotia Capital Inc. als alleiniger Konsortialführer abgeschlossen, zu dem Canaccord Genuity Corp., Paradigm Capital Inc., Raymond James Ltd., Haywood Securities Inc., RBC Dominion Securities Inc. und Stifel Nicolaus Canada Inc. gehören (zusammen die "Konsortialführer").

Der Nettoerlös des Angebots wird für die Ausübung von Rückkaufsrechten in Bezug auf die NSR-Lizenzgebühren auf dem Projekt Cactus, für die Finanzierung potenzieller Grundstückserwerbe im Zusammenhang mit dem Projekt Cactus, für den Abschluss technischer und ingenieurtechnischer Studien sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, wie im Prospekt (wie hierin definiert) näher beschrieben. Es wird davon ausgegangen, dass der Nettoerlös aus dem Angebot das Unternehmen bis zu einer endgültigen Investitionsentscheidung für das Projekt Cactus, möglicherweise im vierten Quartal 2026, vollständig finanzieren wird.

Die Stammaktien wurden mittels eines Kurzprospekts vom 12. Juni 2025 (der Prospekt) angeboten, der in allen Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von Quebec eingereicht wurde und in den Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der US-Wertpapiergesetz) sowie in den von der Gesellschaft und den Konsortialbanken vereinbarten Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten angeboten, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und so, dass in diesen Rechtsordnungen kein Prospekt, keine Registrierung oder ein ähnliches Dokument eingereicht werden musste. Das Angebot unterliegt weiterhin der endgültigen Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange.

Bestimmte Direktoren und leitende Angestellte des Unternehmens zeichneten insgesamt 200.000 Stammaktien für einen Bruttoerlös von insgesamt 400.000 $. Alle Direktoren und leitenden Angestellten des Unternehmens gelten als "Insider" des Unternehmens, weshalb ihre Beteiligung im Rahmen des Angebots als "Transaktion mit verbundenen Parteien" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") betrachtet wird. Das Unternehmen beruft sich auf Ausnahmen von den formalen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101. Insbesondere ist das Unternehmen unter Berufung auf Abschnitt 5.5(a) von MI 61-101 von der formalen Bewertungsanforderung in Abschnitt 5.4 von MI 61-101 befreit, da der faire Marktwert der Transaktion, sofern Insider beteiligt sind, nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt. Darüber hinaus ist das Unternehmen unter Berufung auf Abschnitt 5.7(1)(a) des MI 61-101 von der Zustimmungspflicht der Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.6 des MI 61-101 befreit, da der Marktwert der Transaktion, sofern Insider beteiligt sind, nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt.

Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, ohne dass eine Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act und allen anwendbaren Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten oder die Einhaltung der Anforderungen einer anwendbaren Ausnahme davon erfolgt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Provinz, eines solchen Bundesstaats oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Weder die Toronto Stock Exchange noch die Aufsichtsbehörde haben die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen genehmigt oder widerlegt.

Über Arizona Sonoran Copper Company www.arizonasonoran.com | www.cactusmine.com)

ASCU ist ein Kupferexplorations- und Erschließungsunternehmen mit einer 100%igen Beteiligung am Brownfield-Projekt Cactus. Das Projekt Cactus, das sich in Privatbesitz befindet, enthält eine große Porphyr-Kupferressource, und eine kürzlich erstellte PEA aus dem Jahr 2024 sieht eine generationenübergreifende Tagebau-Kupfermine mit soliden wirtschaftlichen Erträgen vor. Cactus ist ein risikoarmer Kupferentwickler, der von einem staatlich geleiteten Genehmigungsverfahren, einer vorhandenen Infrastruktur, Autobahnen und Bahnlinien vor der Haustür und einem vor Ort genehmigten Wasserzugang profitiert. Das Ziel des Unternehmens ist es, Cactus zu entwickeln und zu einem mittelgroßen Kupferproduzenten mit niedrigen Betriebskosten zu werden, der solide Renditen erwirtschaften und einen langfristigen, nachhaltigen und verantwortungsvollen Betrieb für die Gemeinde, die Investoren und alle Interessengruppen bereitstellen kann. Das Unternehmen wird von einem Managementteam und einem Vorstand geleitet, die über eine langjährige Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von Projekten in Nordamerika verfügen, ergänzt durch globale Kapitalmarkterfahrung.

Vorsichtige Aussagen zu zukunftsgerichteten Aussagen und anderen Sachverhalten

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen über das Angebot, den Erhalt der behördlichen Genehmigungen, die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, die Tatsache, dass die Nettoerlöse aus dem Angebot ausreichen werden, um das Unternehmen bis zu einer endgültigen Investitionsentscheidung beim Projekt Cactus zu finanzieren (einschließlich des Zeitpunkts einer solchen Entscheidung), sowie die zukünftigen Pläne oder Aussichten und Ziele des Unternehmens (einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene unter "Über Arizona Sonoran Copper Company" in dieser Pressemitteilung). Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von ASCU wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: Marktbedingungen, zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die notwendigen Gelder aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, die Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken in der Bergbaubranche, politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Barbetriebskosten oder das Versäumnis, behördliche Genehmigungen zu erhalten.

Obwohl ASCU versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und ASCU lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Zu den anderen Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen wesentlich beeinflussen könnten, zählen die Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und andere Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens vom 27. März 2025 sowie im technischen Bericht für das Projekt Cactus, der am 27. August 2024 eingereicht wurde (der "technische PEA-Bericht 2024"), und in der Management's Discussion and Analysis (zusammen mit den dazugehörigen Finanzberichten) für das Jahr bis zum 31. Dezember 2024 und das bereits abgeschlossene Quartal 2025 beschrieben werden, die alle auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Vorläufige wirtschaftliche Einschätzungen

Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung 2024 (oder PEA 2024), auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird und die im technischen Bericht der PEA 2024 zusammengefasst ist, ist nur eine konzeptionelle Studie der potenziellen Rentabilität des Projekts Cactus, und die wirtschaftliche und technische Rentabilität des Projekts Cactus wurde nicht nachgewiesen. Die PEA 2024 ist eine vorläufige Studie und stellt nur eine erste Überprüfung des Potenzials und der Planungsoptionen des Projekts Cactus auf hohem Niveau dar; es besteht keine Gewissheit, dass die PEA 2024 realisiert werden wird. Weitere Einzelheiten zum Projekt Cactus und zur PEA 2024, einschließlich der geltenden technischen Anmerkungen und Sicherheitshinweise, entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. August 2024 und dem technischen Bericht zur PEA 2024, die beide auf der Website des Unternehmens unter www.arizonasonoran.com und in seinem Emittentenprofil unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

