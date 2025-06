Wie stark belastet der Konflikt in Nahost die Kurse?

Alle Konflikte in Nahost seit dem letzten Weltkrieg haben eine beschränkte militärische Wirkung, aber wegen des Öls auch eine weltweite Ausstrahlung. Dieses Mal ist ein weiteres Diktatoren-Regime möglicherweise vor dem Ende. Das wäre eine Entlastung. Mehr ist nicht drin. Nervosität bleibt aber erhalten, solange ausführlich darüber berichtet wird.

Geht die Erholungsrally bei Bayer weiter?

Der Umbau oder der Neubau von Bayer hat begonnen. Die relativ komplizierten, aktienrechtlichen Schritte sowie die Bewertung der Ausgliederung des ganzen Monsanto-Komplexes bedarf noch der Abstimmung mit der Rechtslage in den amerikanischen Prozessen.

Am Ende behält Bayer die Mehrheit an der Monsanto-Tochter und ist von den Risiken frei. Der sich daraus ergebende Marktwert von Bayer wird von den Analysten in New York deutlich höher veranschlagt. Offen ist die Zeitachse.

Knackt Siemens Energy die 100 Euro?

Siemens Energy ist aus der Sicht der Energietechnik die wertvollste deutsche Firma. Der zentrale Aufhänger ist die neue Energiepolitik mit anderen Zielen und mithin auch anderer Technologie. Der aktuelle Auftragsbestand liegt bei etwa 120 Milliarden Euro und kann sich bis 200 Mrd. Euro aufstocken, je nachdem, wie die neuen Gaskraftwerke konzipiert werden und/oder die AKW-Reaktivierung tatsächlich eröffnet wird. Auf diesen Geschäftsfeldern ist Siemens Energy konkurrenzlos. Dann sind 100 Euro nur eine zeitweilige Zwischengröße.