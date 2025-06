Dax-Rückblick:

Der Dax konnte sich am Freitag weiter erholen und ging im Bereich um 23.350 Punkte in das Wochenende. Nach dem amerikanischen Angriff auf den Iran am Sonntagmorgen startete der Index dann heute morgen mit einer Abwärtskurslücke in die neue Handelswoche.

Die Abwärtskurslücke wurde allerdings zügig wieder geschlossen, der Index drehte am Vormittag zwischenzeitlich sogar ins Plus.

Dax-Ausblick:

Hinweis: In Anbetracht der geopolitischen Situation im Nahen Osten gib es aktuell ein erhöhtes "Headline Risk" an den Finanzmärkten - jede Schlagzeile im Konflikt zwischen Israel und dem Iran hat das Potenzial, größere Bewegungen in die eine oder andere Richtung auszulösen.

Der EMA50 im Stundenchart fungiert kurzfristig als entscheidende technischer Widerstand im Chartbild des deutschen Leitindex (türkis im Chart unten). So lange dieser vielbeachtete gleitende Durchschnitt (bei aktuell 23.412 Punkten) nicht nachhaltig überwunden werden kann, bleibt der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht vorerst weiter südwärts. Erst oberhalb dieses Widerstands ist im Wochenverlauf eine größere Erholung denkbar.