INDEX-MONITOR: Ionos steigt in MDax auf - Jenoptik steigt in SDax ab

ZUG (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister Ionos aus dem United-Internet-Konzern steigt erwartungsgemäß in den Börsenindex MDax der mittelgroßen Werte auf. Dort ersetzt das Unternehmen den Technologiekonzern Jenoptik , der im Gegenzug den Abstieg in den Kleinwerteindex SDax antreten muss. Das teilte die Deutsche Börse am Mittwochabend nach US-Börsenschluss über ihre Indextochter ISS Stoxx im schweizerischen Zug mit. Die Analysten von JPMorgan hatten diese Veränderung erwartet. Im SDax ersetzen zudem als Neulinge die Beteiligungsgesellschaft Mutares und der IT-Dienstleister Nagarro den Biokraftstoffhersteller Verbio und das Spezialpharmaunternehmen Medios , die aus dem Index herausfallen. Die Änderungen werden heute wirksam. Änderungen im deutschen Leitindex Dax gibt es keine./men/zb