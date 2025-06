Entspannung mit Fragezeichen – Anleger greifen zu

Die Börsen starten mit Rückenwind in den Dienstag. Der DAX legt zum Handelsauftakt kräftig zu, und auch die US-Indizes zeigen sich vorbörslich freundlich. Für Erleichterung sorgt die überraschende Ankündigung eines Waffenstillstands zwischen Iran und Israel, die von Donald Trump vermittelt wurde. Die Märkte reagieren positiv auf die Aussicht auf eine Entspannung im Nahen Osten.

Makroökonomischer Überblick

Auch von konjunktureller Seite kommen heute leichte Impulse. In Deutschland wurde am Vormittag das ifo-Geschäftsklima veröffentlicht. Der Index liegt mit 88,4 Punkten leicht über den Erwartungen, bleibt jedoch weiterhin unter der neutralen Marke von 100 – ein Zeichen dafür, dass die Stimmung in der deutschen Wirtschaft zwar stabilisiert, aber noch nicht optimistisch ist.

Im weiteren Tagesverlauf richtet sich der Blick nach Übersee: In Kanada wird die Inflationsrate veröffentlicht, die Hinweise auf die geldpolitische Ausrichtung der Bank of Canada geben könnte. Zudem steht eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell auf der Agenda – Investoren erhoffen sich neue Signale zur Zinspolitik der US-Notenbank.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Heidelberg Materials

Die Aktie des Baustoffkonzerns führt heute die Gewinnerliste im DAX an. Infrastrukturwerte sind stark gefragt, nachdem die geopolitische Entspannung Hoffnungen auf eine anziehende Bautätigkeit und Investitionen in Energie- und Verkehrsnetze geweckt hat.

Carnival Corporation

Der Kreuzfahrtanbieter steht heute im Fokus, da das Unternehmen vorbörslich seine Quartalszahlen vorlegen wird. Erwartet wird ein bereinigter Gewinn je Aktie von 0,24 US-Dollar bei einem Umsatz von rund 6,2 Milliarden US-Dollar. Anleger blicken gespannt auf die Zahlen, da sie als Stimmungsbarometer für die gesamte Tourismusbranche gelten – insbesondere vor dem Hintergrund steigender Treibstoffkosten und geopolitischer Unsicherheiten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Rheinmetall AG Bull UG5SJ4 9,2 1641,760637 EUR 20,31 Open End DAX® Bull UG5FWU 9,95 22807,789788 Punkte 24,73 Open End DAX® Bear UG7AF1 3,44 24092,707935 Punkte 64,33 Open End Nasdaq-100 Bull UG5PBB 19,4 19862,24712 Punkte 9,88 Open End DAX® Bull UG5FW8 11,93 22606,307546 Punkte 20,48 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.06.2025; 11:13 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX® Call UG5NHU 14,57 22500,00 Punkte 13,62 18.07.2025 DAX® Call UG7EPW 18,84 22200,00 Punkte 9,86 15.08.2025 Occidental Petroleum Corp. Call UG2A9B 0,22 50,00 USD 6,53 14.01.2026 DAX® Put HD97BH 5,32 22000,00 Punkte -11,57 16.12.2025 DAX® Put UG48CN 3,58 18600,00 Punkte -8 19.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.06.2025; 11:40 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit S&P 500 Short HD39KB 2,06 7230,307712 Punkte -5 Open End Rheinmetall AG Long UG6XQU 1,94 1529,10 EUR 10 Open End Stellantis N.V. Long UG4UU8 4,66 7,210272 EUR 10 Open End DAX® Short HD6QGZ 2,53 29187,218292 Punkte -4 Open End S&P 500 Short HD323A 2,05 7230,307712 Punkte -5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.06.2025; 11:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!