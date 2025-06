VW-Lkw-Holding Traton erwartet schwierige Quartale

(dpa-AFX) - Die VW-Nutzfahrzeugholding Traton stellt sich angesichts der erhöhten Zölle der USA auf schwierige Quartale ein. Eigentlich habe der Hersteller seine Produktion im zweiten Quartal erhöhen wollen, sagte Traton-Chef Christian Levin am Dienstag auf einer Konferenz im schwedischen Almedalen. Doch die Zahlen zum Auftragseingang entwickelten sich nicht so, wie sie sollten. Levin hofft nun darauf, dass die staatlichen Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung in Europa die Lkw-Bestellungen langfristig nach oben treiben.

Dass die Aussichten vorerst getrübt sind, erklärte der Manager mit der Zollpolitik der USA und den Verwerfungen in der Weltpolitik. Zugleich zeigte er sich zuversichtlich, die Herausforderungen zu meistern: "Als großer Global Player sind wir an Marktschwankungen gewöhnt und gehen gelassen damit um."

Noch Ende April hatte sich Levin zuversichtlich gezeigt, dass Tratons Geschäft nach einem schwachen Jahresauftakt in der zweiten Jahreshälfte wieder anzieht. Allerdings stellte das Management seine Finanzziele schon damals unter den Vorbehalt, dass es die Auswirkungen des Handelskonflikts noch nicht sicher abschätzen könne.

Bisher peilt Traton für 2025 einen Umsatz an, der bis zu fünf Prozent über oder unter dem Vorjahrswert von 47,5 Milliarden Euro liegt. Die bereinigte operative Marge dürfte demnach von 9,2 Prozent im Vorjahr auf 7,5 bis 8,5 Prozent fallen./stw/mis