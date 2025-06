EQS-News: Nabaltec AG: Hauptversammlung beschließt Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,29 Euro je Aktie

EQS-News: Nabaltec AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Nabaltec AG: Hauptversammlung beschließt Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,29 Euro je Aktie



Nabaltec AG: Hauptversammlung beschließt Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,29 Euro je Aktie

Schwandorf/Amberg, 25. Juni 2025 – Auf der heutigen Hauptversammlung der Nabaltec AG in Amberg bestätigten die Aktionärinnen und Aktionäre erneut ihr Vertrauen in Vorstand und Aufsichtsrat. Die Versammlung folgte dem Vorschlag der Unternehmensführung und beschloss die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von insgesamt 2,55 Mio. Euro, was einer Auszahlung von 0,29 Euro je Aktie entspricht (Vorjahr: 0,28 Euro je Aktie). Der verbleibende Bilanzgewinn von 60,0 Mio. Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen und trägt damit zur Stärkung des Eigenkapitals bei – ein wichtiger Schritt zur weiteren Umsetzung des Wachstumskurses.

Auch den Vorschlägen zur Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 stimmten die Aktionäre mit großer Mehrheit zu. „Die breite Zustimmung unserer Anteilseigner zur strategischen Ausrichtung der Nabaltec AG ist für uns ein starkes Zeichen des Vertrauens – gerade in einem herausfordernden Marktumfeld“, berichtet Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. „Trotz unserer weiterhin hohen Investitionen, die eine gezielte Gewinnthesaurierung erfordern, ist es uns ein wichtiges Anliegen, unsere Aktionärinnen und Aktionäre am Erfolg des Unternehmens zu beteiligen. Umso mehr freuen wir uns, auch in diesem Jahr eine Dividende ausschütten zu können.“

Hinweis: Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2025 der Nabaltec AG stehen kurzfristig unter www.nabaltec.de, Bereich Investor Relations/Hauptversammlung, zum Download zur Verfügung.

Über die Nabaltec AG:

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten „Funktionale Füllstoffe“ und „Spezialoxide“ im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an.

Kontakt:

