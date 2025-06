EQS-News: Nordex Group erhält von UKA Aufträge über 435 MW für Turbinen des Typs N175/6.X und N163/6.X für Projekte in Deutschland

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group erhält von UKA Aufträge über 435 MW für Turbinen des Typs N175/6.X und N163/6.X für Projekte in Deutschland



25.06.2025

Nordex Group erhält von UKA Aufträge über 435 MW für Turbinen des Typs N175/6.X und N163/6.X für Projekte in Deutschland

Hamburg, 25. Juni 2025. Die Nordex Group hat vom Wind- und Solarparkentwickler UKA (Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG) Aufträge über insgesamt 64 Anlagen erhalten. Die Bestellungen umfassen 52 Turbinen des Typs N175/6.X sowie 12 N163/6.X Turbinen. Mit einer Gesamtleistung von 435,2 MW sind die Aufträge Teil eines bestehenden Rahmenvertrags zwischen beiden Unternehmen. Die Verträge umfassen zudem jeweils auch den Premium-Service zur Wartung der Turbinen über 20 Jahre.

Alle N175/6.X-Anlagen werden auf Hybridtürmen mit 179 Meter Nabenhöhe in 15 verschiedenen Windparks in Deutschland installiert. Die Projekte befinden sich in Brandenburg, Thüringen, Nordrhein-Westfalen Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt sowie in Niedersachsen. Die Errichtung und Inbetriebnahme der Turbinen erfolgt projekt- und standortabhängig 2026 und 2027.

„Diese neuen Aufträge markieren einen weiteren Meilenstein in unserer gemeinsamen Partnerschaft und es freut uns sehr, dass UKA für den Großteil ihrer Projekte in Deutschland erneut unsere neueste Turbine N175/6.X vorsieht. Diese bedeutenden Investitionen von UKA unterstreichen einerseits das Vertrauen in unsere Anlagentechnologie und gleichzeitig stehen sie für das Engagement von UKA beim Ausbau erneuerbarer Energien für eine nachhaltige Energiezukunft in Deutschland”, sagt José Luis Blanco, CEO der Nordex Group.

„Mit der Bestellung über 64 Anlagen hat die UKA Gruppe in nur eineinhalb Jahren in Summe 226 Windenergieanlagen bestellt. Diese haben eine Stromerzeugungskapazität von insgesamt mehr als 1,5 Gigawatt. Das ist eine außergewöhnliche Leistung und erfüllt mich mit Stolz”, ordnet Gernot Gauglitz, CEO und Gesellschafter von UKA, die Bestellungen ein. „Nachdem die deutsche Politik den Rahmen geschaffen hat, freue ich mich, dass wir gemeinsam mit Nordex die Energiewende vorantreiben können. Es macht sich nun bezahlt, dass UKA und Nordex seit vielen Jahren eine enge Partnerschaft pflegen und wir jetzt gemeinsam die Früchte unserer Anstrengungen ernten können. ”

Über UKA:

Als Vollentwickler plant und baut, betreibt und verkauft die UKA-Gruppe Wind- und Photovoltaikparks (PV). Sie gestaltet eine zukunftsfähige Stromversorgung in Deutschland, Europa und Amerika: unabhängig von fossilen Energieimporten, zu niedrigen Stromgestehungskosten und klimaschonend. UKA ist ein inhabergeführtes Unternehmen und verfolgt seit Gründung 1999 eine langfristig ausgerichtete Geschäftstätigkeit. Ihre Mitarbeiter setzen sich beharrlich für das bestmögliche Ergebnis ihrer Projekte ein – nach höchsten Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitskriterien. Projekte werden konsequent vorangetrieben, auch wenn diese auf Grund äußerer Umstände Geduld und Durchhaltevermögen verlangen.



Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.





