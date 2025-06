Starke Zahlen von H.B. Fuller helfen Henkel

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Starke Quartalszahlen des US-Klebstoffherstellers H.B. Fuller haben am Donnerstagmorgen den Kurs der Henkel-Aktie vorangetrieben. Auf der Handelsplattform Tradegate lagen die Vorzüge auf Rang eins im Dax mit einem Gewinn von zwei Prozent auf 67,28 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Vortag. Am Montag war der Kurs auf den niedrigsten Stand seit März 2023 gefallen. H.B. Fuller waren am Mittwoch nachbörslich um fast 10 Prozent nach oben geschnellt.

Im abgelaufenen Geschäftsquartal habe das operative Ergebnis von H.B. Fuller um sechs Prozent über der Konsensschätzung gelegen, schrieb Analyst Guillaume Delmas von Schweizer Bank UBS. Vor allem die Preise seien gestiegen, während der Absatz leicht zurückgegangen sei. Für Henkel rechnet der Experte im zweiten Quartal mit einem Wachstum aus eigener Kraft in der Klebstoffsparte von 2,2 Prozent - mehr als die Markterwartung von 1,8 Prozent./bek/mis