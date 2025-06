Verbio ziehen um acht Prozent an - Mögliche Steuererleichterung für Biokraftstoffe

Aktie an SDax-Spitze

Die Aussicht auf Steuererleichterungen für Biokraftstoffe in der Landwirtschaft hat Verbio am Donnerstag angetrieben. Die Aktien führten den Nebenwerteindex SDax an mit einem Kursplus von rund ach Prozent auf 11,99 Euro.

"Mein Ziel ist es, Maßnahmen zur Steigerung des Biokraftstoffeinsatzes in der Landwirtschaft noch in dieser Wahlperiode anzugehen", sagte Bundesagrarminister Alois Rainer (CSU) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er stehe dazu bereits im Kontakt mit Finanzminister Lars Klingbeil (SPD).

Mit dem Kursanstieg vom Donnerstag nahmen die oftmals schwankungsstarken Verbio-Papiere nach zwei schwachen Tagen ihren Erholungkurs wieder auf. Über 12,12 Euro winkt ein Hoch seit Januar 2025. Die Bodenbildung der Papiere nimmt damit aktuell zunehmend Form an.