Trading-Chance Cardinal Health: Hier läuft eine Rallye!

Der nächste Dividenden-Aristokrat wird vorgestellt. Und diese Aktie läuft speziell seit 2022 unheimlich trendstark, wie Sie sehen werden. Die seit gut drei Jahren laufende Kurs-Rallye sucht ihresgleichen. Das Unternehmen ist im Gesundheitsbereich tätig und konnte aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen. Das ist ein absolutes Qualitätsmerkmal für ein Unternehmen. Die Rede ist von Cardinal Health!

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 151 Aristokraten-Aktien stammen 118 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Was macht Cardinal Health?

Das Unternehmen ist in den Bereichen Pharmaceutical Distribution und Medical Products tätig. Im Segment Pharmaceutical Distribution ist das Unternehmen für die Verteilung und Auslieferung von verschreibungspflichtigen Medikamenten, rezeptfreien Gesundheitsprodukten, Spezialpharmazeutika und pharmazeutischen Dienstleistungen an eine Vielzahl von Kunden, einschließlich Einzelhandelsapotheken, Krankenhäuser, ambulante Einrichtungen und Ärzte, verantwortlich. Der Bereich Medical Products umfasst die Produktion und den Vertrieb von medizinischen und chirurgischen Produkten, Laborprodukten sowie Produkten für die Patientenversorgung. Cardinal Health bietet auch Dienstleistungen im Gesundheitswesen wie Supply-Chain-Optimierung, Patientenmanagement und klinische Supportdienste an.

Kursrakete steigt und steigt

Direkt vorweg der Hinweis: Dividenden-Aristokraten kauft man nicht, weil sie einen schnellen Dollar versprechen und gerade eine dynamische Aufwärtsbewegung aufs Börsenparkett legen. Schön, wenn dies temporär so ist. Doch diese Aktien kaufen wir jedenfalls, um sie dauerhaft zu halten und immer wieder aufzustocken, in einer Art selbst gemanagten Sparplan.

Nun zur Situation im Chart von Cardinal Health: Das Unternehmen ist seit 1983 an der Börse gelistet und hat eine fulminante Entwicklung bis zum heutigen Tage gezeigt. Immer wieder vervielfachte sich der Aktienkurs, wenn er längere Konsolidierungs- und Korrekturphasen hinter sich gelassen hatte. Seit der bisherige Trendkanal im November ´22 nach oben verlassen wurde, ist ein sehr viel steilerer Trend etabliert. Seither konnte sich der Aktienkurs bereits mehr als verdoppeln. Selbst der steile Trendkanal wurde zuletzt nach oben durchstoßen, was eine unglaubliche Trenddynamik ausdrückt. Ein Rücksetzer an die bei 140 Dollar verlaufende Trendbegrenzung kann jederzeit erfolgen, bietet aber gleichzeitig auch schon eine antizyklische Einstiegs-Gelegenheit in Trendrichtung.

Quelle: www.tradingview.com

Fundamentale Lage des Unternehmens

Zwischen 2007 und 2019 hat sich der Gewinn des Unternehmens nicht wirklich verbessern können. Im Gegenteil: er stagnierte zunächst, um 2020 (mit der Corona-Pandemie) gar in den Verlustbereich zu sinken. Doch genau in solchen Krisen trennt sich die Spreu vom Weizen. Top-Unternehmen gehen gestärkt aus Krisen hervor, weil sie durch Krisen etwaige Schwachstellen im Geschäftsmodell schonungslos aufgezeigt bekommen, und diese dann beheben. Die Netto-Marge ist mit 0,7% gering. Doch das tut der dynamischen Entwicklung beim Gewinnwachstum keinen Abbruch. Von -12,6 Dollar in 2020 auf heute 6,40 Dollar konnte man den Gewinn je Aktie binnen gut fünf Jahren steigern. Bis 2028 will das Unternehmen 10,50 Profit je Anteilsschein erwirtschaften. Für 2025 schüttet man 2,05 Dollar Dividende pro Aktie an die Aktionäre aus.

Fazit:

Trotz geringer Marge haben wir hier eine absolute Trendaktie. Besonders gefällt uns, wie das Unternehmen schnell die richtigen Weichen gestellt hat, als der Gewinn 2020 einbrach, und absolut gefestigt aus der Krise hervorging. Der Trend ist intakt und die Planzahlen von Cardinal Health lassen Phantasie für die nächsten Jahre. Für diese Trading-Chance haben wir für Sie ein passendes Produkt ausgesucht.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Cardinal Health

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas für Sie ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 115,405 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 163,75 ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 3,26. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PL0QHJ.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 134 und 140 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Cardinal Health

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.