GNW-News: UCIC - Gemeinsame Initiative von Taicang und der Rhein-Neckar-Region begründet Innovationsplattform für deutsch-chinesische Zusammenarbeit

^WEINHEIM, Deutschland, June 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 25. Juni wurde in

Weinheim das UCIC (United China Innovation Center) offiziell eröffnet - ein Offshore-Inkubationszentrum, das gemeinsam von der ostchinesischen Stadt Taicang und der deutschen Metropolregion Rhein-Neckar initiiert wurde. Die Eröffnung markiert einen bedeutenden Schritt in Taicangs Bestreben, seine internationale Innovationsstrategie voranzutreiben und die wirtschaftliche Kooperation mit Europa zu vertiefen. Rund 100 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien beider Länder nahmen an der feierlichen Eröffnung teil. Ziel des UCIC ist es, eine internationale Plattform zu schaffen, die das deutsche Innovationsökosystem mit dem großen Marktpotenzial und den industriellen Ressourcen Chinas verbindet. Das Zentrum bietet ein umfassendes Serviceangebot, darunter moderne Büroflächen, Start-up-Mentoring, Finanzierungshilfen sowie Marktanalysen - mit besonderem Fokus auf drei strategische Branchen: grüne Technologien, digitale Innovationen sowie Lebens- und Gesundheitswissenschaften. Ein spezialisiertes Serviceteam vor Ort unterstützt deutsche Gründer und Innovationsprojekte dabei, schnell und gezielt Kontakte zu chinesischen Partnern zu knüpfen, um so die Kommerzialisierung und den Markteintritt zu beschleunigen. Das UCIC liegt im Zentrum der Rhein-Neckar-Region - einem der führenden Innovationsstandorte Deutschlands. Die Region beheimatet über 100.000 Unternehmen sowie renommierte Hochschulen wie die Universitäten Heidelberg und Mannheim. Mit ihrer Stärke in Bereichen wie Lebenswissenschaften, Bioinformatik, Nachhaltigkeit und digitalen Industrien bietet die Region umfangreiche Ressourcen und birgt zahlreiche Talente. Die Nähe zu global agierenden Unternehmen wie BASF und SAP verstärkt das Potenzial des lokalen Innovationsökosystems zusätzlich. Die Gründung des UCIC basiert auf der seit 2019 bestehenden Partnerschaft zwischen Taicang (China) und dem deutschen Rhein-Neckar-Distrikt. In den vergangenen Jahren haben sich die bilateralen Beziehungen in den Bereichen Wirtschaft, Bildung und Kultur stetig vertieft - inzwischen sind mehr als 560 deutsche Unternehmen in Taicang tätig. Mit dem neuen Zentrum sollen diese Beziehungen weiter gestärkt und neue Kooperationsfelder in Schlüsseltechnologien wie Wasserstoffenergie erschlossen werden. Gleichzeitig soll das UCIC auch bürgerschaftliches und kulturelles Engagement fördern. Das UCIC ist Teil einer übergeordneten Strategie der Hightech- Industrieentwicklungszone Taicang, um sich noch stärker in globale Innovationsnetzwerke einzubinden. Neben dem Standort in Weinheim wurden bereits ähnliche Innovationsplattformen in Frankfurt und Berlin eingerichtet. Darüber hinaus kooperiert Taicang mit renommierten Institutionen wie der Fraunhofer- Gesellschaft, um gemeinsame Forschung und Entwicklung zu fördern. Die Region Taicang ist heute Standort mehrerer Forschungszentren deutscher Unternehmen und hat bedeutende technologische Fortschritte in Bereichen wie Automobilelektronik, 3D-Druck und intelligenter Fertigung erzielt. Mit dem UCIC will Taicang ein Tor für internationale Innovationsprojekte in China öffnen und zugleich ein Motor für die eigene Transformation zu einem global vernetzten Innovationszentrum sein. Quelle: UCIC °