RTL überrascht mit Sky-Deal – DAX setzt Erholung fort

Nach Tagen der Unsicherheit kehrt an den Märkten wieder Zuversicht ein: Der DAX setzt seine Erholung fort und startet mit kräftigem Schwung in den Handelstag. Die geopolitisch bedingte Korrektur scheint vorerst überwunden, Anleger greifen wieder beherzter zu. Auch jenseits des Atlantiks deuten die Indikationen auf eine freundliche Eröffnung der großen US-Indizes hin – ein Signal, das die globale Risikobereitschaft weiter stützt.

Makroökonomischer Überblick

In der Eurozone trübt sich das Stimmungsbild leicht ein: Das Economic Sentiment für Juni fiel mit einem Wert von 94,0 schwächer aus als erwartet – ein Hinweis auf zunehmende Skepsis unter Unternehmen und Verbrauchern. Am Nachmittag richtet sich der Blick auf die USA, wo eine Reihe wichtiger Konjunkturdaten ansteht. Der Core PCE Price Index für Mai, ein bevorzugtes Inflationsmaß der US-Notenbank, wird mit einem moderaten Anstieg von 0,1 % erwartet. Parallel dazu dürften sowohl die persönlichen Einkommen (+0,3 %) als auch die Konsumausgaben (+0,1 %) etwas schwächer ausfallen als im Vormonat – ein mögliches Indiz für eine abkühlende Dynamik im privaten Sektor.

Die meistgehandelten Aktien

RTL Group sorgt heute für Schlagzeilen: Die Aktie des Medienkonzerns legt vorbörslich deutlich zu, nachdem bekannt wurde, dass RTL den Pay-TV-Sender Sky Deutschland übernehmen will. Die geplante Transaktion, die noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung steht, soll RTL mit über 11,5 Millionen Streaming-Abonnenten in Deutschland eine stärkere Marktposition verschaffen. Die Reaktion am Markt ist eindeutig: zweistelliger Kurssprung und stark erhöhtes Handelsvolumen.

Bank of America steht heute ebenfalls im Fokus. Der US-Finanzriese hat heute sein vierteljährliches Dividenden-Datum – ein Ereignis, das regelmäßig für erhöhte Handelsaktivität sorgt. Viele institutionelle Investoren positionieren sich rund um diesen Termin neu, was sich bereits vorbörslich in einem lebhaften Handel widerspiegelt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Fugro N.V. Bull UG59LD 3,44 8,66814 EUR 3,52 Open End DAX® Bear UG690W 42,92 28137,748432 Punkte 5,58 Open End Rheinmetall AG Bull UG7PG5 8,53 1735,00 EUR 18,81 Open End DAX® Bull UG5FVQ 14,25 22434,154235 Punkte 16,6 Open End DAX® Bear UG2EMY 10,31 24863,877303 Punkte 23,37 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.06.2025; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Zscaler Inc. Call UG7H11 5,75 300,00 USD 2,92 17.06.2026 DAX® Put UG30SE 13,13 24600,00 Punkte -11,71 19.12.2025 Renk Group AG Call UG78VH 1,1 72,00 EUR 3,36 17.12.2025 S&P 500 Put UG0ASL 0,98 6000,00 Punkte -17,42 19.09.2025 AURUBIS AG Call HD8N5M 0,39 95,00 EUR 8,38 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.06.2025; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit MDAX® Long UG6H8Q 4,99 19954,613948 Punkte 3 Open End Rheinmetall AG Long UG6P39 8,12 1491,911438 EUR 5 Open End Siemens Energy AG Long UG46BH 7,11 77,431081 EUR 6 Open End Rheinmetall AG Long UG6XQT 7,54 1398,68134 EUR 4 Open End Sixt SE Long HC15ZJ 2,44 51,677985 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.06.2025; 10:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!