AKTIE IM FOKUS: Infineon weiter erholt - JPMorgan rechnet mit Prognoseerhöhung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Optimismus der Investmentbank JPMorgan hat die Aktien von Infineon am Montagmorgen zunächst um bis zu 3,4 Prozent fast an ihr Monatshoch bei fast 37,20 Euro getrieben. Mit dem Dax ging den Papieren der Münchner dann jedoch schnell der Schwung aus. Sie hielten sich nach anderthalb Handelsstunden aber immerhin 2 Prozent im Plus, während der Leitindex etwas nachgab.

JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande geht sehr optimistisch in den Zwischenbericht der Münchner und rechnet mit einer Aufstockung der Ziele für das Gesamtjahr. Er drückte den Infineon-Papieren in seinem Ausblick daher den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf.

Infineon habe eine mögliche Zoll-Belastung von etwa 400 Millionen Euro aus seiner Umsatzschätzung entfernt, so Deshpande. Der Konzern dürfte sie wieder in seine Jahresziele einbauen und damit über dem korrigierten Konsens liegen. Deshpande hat diesen Schritt bereits vollzogen. Er hob sein Kursziel folglich von 38,50 auf 40,30 Euro an, blieb aber fundamental auf "Neutral"./ag/mis/zb