EQS-News: Schweizer Electronic AG: Hauptversammlung stimmt mit großer Mehrheit allen Beschlussvorschlägen zu

Schweizer Electronic AG: Hauptversammlung stimmt mit großer Mehrheit allen Beschlussvorschlägen zu

64 Prozent des eingetragenen Grundkapitals waren vertreten

Alle Beschlussvorschläge wurden mit großer Mehrheit angenommen

Vorstand informiert über die getroffenen Maßnahmen im Kontext der globalen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen

Schramberg, 30. Juni 2025 – Die Hauptversammlung der Schweizer Electronic AG fand am 27. Juni 2025 am Sitz der Gesellschaft in Schramberg statt. Insgesamt waren 64 Prozent des eingetragenen Grundkapitals der Schweizer Electronic AG vertreten. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten mit großer Mehrheit allen Tagesordnungspunkten zu.

Anpassungen an die globalen und branchenbedingten Rahmenbedingungen und Konzentration auf das Beeinflussbare

Vorstandsvorsitzender Nicolas Schweizer beleuchtete in seiner Rede die sich verändernden globalen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen. Aktuell werden lediglich noch etwa zwei Prozent des globalen Leiterplattenbedarfs in Europa gefertigt. Daraus resultiere eine hohe Abhängigkeit der europäischen Industrie von asiatischen Lieferketten und Technologien.

Angesichts dieser Entwicklungen fokussiert sich die Schweizer Electronic AG auf eine Kombination aus Handelsgeschäft mit asiatischer Fertigung und Eigenproduktion am Standort Schramberg. Dies ermögliche eine gezielte Adressierung sowohl globaler Großserienmärkte als auch spezifischer regionaler Kundenbedarfe.

Geschäftsjahr 2024 und Ausblick

Finanzvorstand Marc Bunz berichtete über das Geschäftsjahr 2024, in dem das Unternehmen den Umsatz auf 144,5 Millionen Euro steigern konnte. Dieses Wachstum sei vor allem auf das stark steigende Handelsgeschäft zurückzuführen. Trotz des Umsatzwachstums blieb die Ergebnissituation im Jahr 2024 noch nicht zufriedenstellend.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 erwartet die Gesellschaft ein weiterhin wachsendes Handelsgeschäft bei gleichzeitig rückläufigem Umsatz im Bereich der Eigenproduktion. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat das Unternehmen ein umfassendes Restrukturierungsprogramm eingeleitet, mit dem Ziel, die Profitabilität der Eigenproduktion nachhaltig zu sichern. Erste Erfolge der Maßnahmen sind bereits sichtbar.

Technologische Weiterentwicklung im Fokus

Technologievorstand Thomas Gottwald erläuterte die Chancen, die sich für das Unternehmen durch den Hochlauf der Serienproduktion der Embedding Technologie und der Entwicklung der nächsten Generationen dieser Technologie ergeben. Perspektivisch erschließen diese den Zugang zu neuen Anwendungen in einem breiteren Kundensegment und stellt somit einen wichtigen Pfeiler der strategischen Ausrichtung dar.

Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten

Mit großer Mehrheit sprach die Hauptversammlung ihr Vertrauen sowohl den Mitgliedern des Vorstands als auch des Aufsichtsrats für das abgelaufene Geschäftsjahr aus und stimmte allen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu.

Sämtliche Abstimmungsergebnisse sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung sind im Internet unter https://schweizer.ag/investoren-und-medien/hauptversammlung verfügbar.

Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus.

Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol „SCE“, „ISIN DE 000515623“) zugelassen.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Elisabeth Trik

Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg

Telefon: +49 7422 / 512-302

E-Mail elisabeth.trik@schweizer.ag

Besuchen Sie unsere Webseite: www.schweizer.ag

Fotos Schweizer Electronic AG | Flickr

