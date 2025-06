Freundlicher Auftakt: Börsen starten mit Rückenwind in die Woche

Zum Auftakt in die neue Handelswoche zeigt sich der DAX mit leichtem Aufwärtstrend. Nach einer insgesamt freundlichen Vorwoche an den globalen Märkten setzen sich die positiven Impulse fort. Auch die US-Indikationen präsentieren sich vorbörslich in grünem Terrain – ein Zeichen dafür, dass Anleger mit einem freundlichen Wochenbeginn rechnen. Die Stimmung bleibt jedoch abwartend, denn im Tagesverlauf stehen noch Konjunkturdaten auf der Agenda, die neue Impulse liefern könnten.

Makroökonomischer Überblick:

Gegen Mittag richtet sich der Blick der Marktteilnehmer auf die vorläufigen Inflationszahlen aus Deutschland für den Monat Juni. Erwartet wird ein leichter Anstieg: Die Jahresteuerung soll bei 2,2 % liegen, etwas höher als im Vormonat. Auch auf Monatssicht wird mit einem moderaten Plus von 0,2 % gerechnet. Am Nachmittag folgt mit dem Chicago Einkaufsmanagerindex (PMI) ein wichtiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA – insbesondere für die Industrie im Mittleren Westen.

Meistgehandelte Aktien:

Thyssenkrupp steht erneut im Rampenlicht. Die Aktie zeigt sich vorbörslich gesucht, nachdem bekannt wurde, dass die Marinesparte TKMS einen Großauftrag über mehr als 800 Millionen Euro erhalten hat. Im Rahmen eines langfristigen Modernisierungsprogramms sollen sechs deutsche U-Boote des Typs 212A über zehn Jahre hinweg aufgerüstet werden. Mit einem prall gefüllten Auftragsbuch von rund 18 Milliarden Euro ist TKMS bis in die 2040er Jahre ausgelastet – ein starkes Signal für die Zukunftsfähigkeit des Konzerns.

KWS Saat SE führt heute die Gewinnerliste im SDAX an. Das Saatgutunternehmen trennt sich von seinem defizitären Maisgeschäft in Nordamerika – ein Schritt, der an der Börse als strategisch sinnvoll gewertet wird. Die Maßnahme verschafft dem Unternehmen neue Spielräume und wird von Marktteilnehmern als Fokussierung auf margenstärkere Kernbereiche interpretiert.

