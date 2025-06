Trading-Chance Erdgas: Zukauf-Chance für Short

Werbung

Vor einigen Wochen hatten wir in einem Artikel einen saisonalen Trade auf Erdgas vorgestellt, dessen Trefferquote sich auf 74% beläuft. Wir wiesen seinerzeit darauf hin, dass wir binnen der kommenden Wochen gleich mehrere starke saisonale Setups bekommen würden, die Erdgas Short handeln. Heute stellen wir, an die damalige Trading-Chance anknüpfend, eine Zukauf-Gelegenheit bei Natural Gas (Erdgas) vor.

Produktion und Verwendung von Erdgas

In den Vereinigten Staaten wird Erdgas primär zur Stromerzeugung und Raumheizung verwendet. Ein weiterer wichtiger Anwendungsbereich ist die Industrie, wo es als Rohstoff und für industrielle Prozesse eingesetzt wird. Die USA sind auch ein großer Erdgasproduzent und –exporteur. Erdgas wird zum Beispiel in Gaskraftwerken zur Erzeugung von Strom (für Haushalte) genutzt. Darum besteht auch eine Kausalität zwischen außergewöhnlich warmen Sommern, in denen viel Strom für den Betrieb von Klimaanlagen verbraucht wird, und Anstiegen im Erdgaspreis. In den letzten Jahren ist die Produktion von Erdgas in den Vereingten Staaten gestiegen, was insbesondere auf die Schiefergas-Förderung zurückzuführen ist. Auch der Verbrauch und somit die Nachfrage sind stark gestiegen. Amerika exportiert Gas (speziell LNG) nach Asien und Europa.

Intermarkets & Saisonalität zeigen gen Süden

In klassisch kumulierten Darstellungen saisonaler Charts ist das Zeitfenster von etwa 10. Juni bis Ende Juli gar nicht außergewöhnlich auffällig für fallende Notierungen. Doch wer, wie wir, eigene Auswertungen macht und dabei auf Gleichförmigkeit und die Auszahlungsprofile achtet, findet mitunter noch den ein oder anderen Trade, der bei klassischer Betrachtung verborgen geblieben wäre.

Hierzu müssen Sie verstehen, dass saisonale Charts nahezu von allen Anbietern als kumulierte Darstellung erfolgen. Das bedeutet: die Ausreißer sind mit endhalten und können das Bild verfälschen. Es genügt ein stark abweichendes Jahr, und der saisonale Chart läuft seitwärts, obwohl es in acht von zehn Fällen in die gleiche Richtung läuft.

Neben der Saisonalität, die bis Ende Juli negativ ist, haben wir auch von den Intermarkets starke Short-Indikationen bekommen. Hier werden die fundamentalen Einflussfaktoren durch korrelierte Märkte berücksichtigt. Basierend darauf wird eine Prognose erstellt, die in etwa 75% der Fälle zutrifft. Der Forecast zeigt bis etwa Mitte Juli abwärts und unterstützt damit die Signale der Saisonalität.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit:

Nachdem Erdgas bereits den Turnaround gen Süden vollzogen hat, ergibt sich heute eine Zukauf-Gelegenheit für die Shortseite. Das saisonale Zeitfenster (unterstützt von den Intermarkets) ist bis Ende Juli negativ, sprich prädestiniert für die kurze Seite. Wir haben ein passendes Produkt für diese Trading-Chance für Sie ausgesucht.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Erdgas

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 4,823 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 3,58 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 2,47. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PG8SVV.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 4-4,3 USD

Unterstützungen: 2,8 - 3 USD

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Erdgas

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

