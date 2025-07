EQS-News: comdirect setzt beim ProTrader auf die tick Trading Software AG: Neue Generation der Handelssoftware für aktive Retail-Trader

EQS-News: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Markteinführung

comdirect setzt beim ProTrader auf die tick Trading Software AG: Neue Generation der Handelssoftware für aktive Retail-Trader

Plattformunabhängiger Zugriff durch moderne Browsertechnologie

Benutzerfreundlichkeit, professionelle Trading-Funktionen und höchste Zuverlässigkeit

Individuell anpassbare Whitelabel-Lösung für Banken, Broker und Neobroker

Düsseldorf, 01.07.2025 – Seit mehr als 20 Jahren setzen Vermögensverwalter, Online-Broker, internationale Großbanken und inzwischen auch Neobroker bei Wertpapierhandel und -abwicklung auf die Spezialsoftware der tick Trading Software AG (tick-TS AG). Dafür steht ihnen ab sofort eine neue Version der TradeBase MX Plattform (TBMX) zur Verfügung. Erstmals ist das Frontend für den Handel browserbasiert und erfordert keinerlei zusätzliche Softwareinstallation. Damit erhalten Nutzer einen schnellen Zugang zu einem modernen Handelserlebnis – unabhängig vom Betriebssystem oder Endgerät.

Als Whitelabel-Lösung eignet sich die neue TBMX-Version der tick-TS AG insbesondere für Banken, Online-Broker und Neobroker, die ihren aktiven Retail-Kunden eine benutzerfreundliche Plattform für den Wertpapierhandel mit Profi-Funktionalitäten und höchster Zuverlässigkeit auch in besonders dynamischen Marktphasen anbieten wollen. Das Whitelabel-Frontend wird von der tick-TS AG in Design und Funktionalität individuell auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten.

comdirect – eine Marke der Commerzbank AG setzt bei der heute vorgestellten und vollständig überarbeiteten Version des ProTraders, der interaktiven Realtime-Handelsoberfläche für das comdirect-Depot, auf die browserbasierte TBMX-Plattform der tick-TS AG. Der neue ProTrader bietet neben umfassenden Marktinformationen und Trading-Funktionen auch eine intuitive Bedienung mit individuell konfigurierbarer Oberfläche. Zu den Funktionen gehören Realtime-Charts mit der Anzeige von aktuellen Einstandskursen oder Limitorders, der Möglichkeit zum 1-Click-Trading, Watchlisten samt Kursalarmen, Markttiefe und News – alles selbstaktualisierend und in Echtzeit.

„Mit der neuen Version des ProTraders bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine leistungsstarke Handelsoberfläche, die ihnen nicht nur mehr Flexibilität eröffnet und Effizienz beim Trading ermöglicht, sondern auch eine Vielzahl nützlicher Funktionen bietet“, erklärte Björn Andersen, Bereichsleiter Brokerage bei comdirect.

„Die mehrjährige Entwicklungsarbeit hat sich ausgezahlt. Mit der neuesten Version unseres TBMX-Frontends stellen wir einmal mehr unter Beweis, wie leistungsstark, flexibel und zukunftsorientiert unsere Plattformtechnologie ist. Der ProTrader zeigt, dass wir gemeinsam mit comdirect neue Maßstäbe im Retail-Trading setzen – technologisch und funktional“, erklärt Carsten Schölzki, CEO der tick Trading Software AG. „Wir sind davon überzeugt, weitere Neu- und Bestandskunden von der modernen Technologie und den individuellen Möglichkeiten der TBMX-Plattform überzeugen zu können.“

Über die tick Trading Software AG

Mit der TradeBase MX Plattform (TBMX) stellt die tick-TS AG ihren professionellen Kunden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eine der weltweit fortschrittlichsten und zuverlässigsten Handelsplattformen zur Verfügung. Zum Produktportfolio gehören unter anderem direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, Market Making Tools für das Designated Sponsoring, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie der e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften.



Die tick-TS AG ist seit 2017 im Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf notiert

(ISIN: DE000A35JS99, Kürzel: TBX0) und an vielen weiteren Handelsplätzen verfügbar. Eine Besonderheit stellt die in der Satzung des Unternehmens festgelegte Auszahlung des gesamten ausschüttbaren Bilanzgewinns als Dividende an die Investoren dar.

Kontakt

tick Trading Software AG

Berliner Allee 59

40212 Düsseldorf

www.tick-TS.de

Mail: ir@tick-ts.de

