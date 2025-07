EQS-News: Verve Group lädt am 19. August zu ihrem hybriden Capital Markets Day 2025 ein

EQS-News: Verve Group SE / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

Verve Group lädt am 19. August zu ihrem hybriden Capital Markets Day 2025 ein



01.07.2025 / 15:00 CET/CEST

Beginn der Veranstaltung am 19. August 10:00 Uhr MESZ in Stockholm

Hybride Veranstaltung mit Live-Präsentationen im Hotel At Six und parallelem interaktiven Webcast

Stockholm, 1. Juli 2025 - Verve Group SE (ISIN: SE0018538068), eine schnell wachsende Software-Plattform in der Werbetechnologie-Branche, lädt Investoren, Analysten und Medienvertreter zum Capital Markets Day (CMD) 2025 am 19. August 2025 ein. Der diesjährige CMD wird wieder als hybride Veranstaltung vor Ort im Hotel At Six in Stockholm stattfinden und live als interaktiver Webcast übertragen.

Vor dem Hintergrund der am gleichen Tag anstehenden Veröffentlichung des Zwischenberichts zum 2. Quartal 2025 werden CEO Remco Westermann und CFO Christian Duus in ihren Präsentationen ab 10:00 Uhr MESZ zunächst einen detaillierten Einblick in die operative Geschäftsentwicklung des Unternehmens im ersten Halbjahr 2025 geben. Anschließend stehen sie in einer Q&A-Session für Fragen zur Verfügung. Im Anschluss daran werden in Expertensitzungen aktuelle Trends in den Bereichen ID-less Advertising und der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der digitalen Werbung behandelt.

"Auf dem diesjährigen Capital Markets Day wollen wir interessierten Kapitalmarktteilnehmern in kompakter Form einen prägnanten und wertvollen Einblick in die aktuelle Positionierung von Verve geben. Außerdem wollen wir einen Ausblick darauf geben, wohin sich unsere Branche und natürlich auch Verve selbst in den nächsten Jahren entwickeln werden", erklärt Remco Westermann, CEO der Verve Group SE. "Wir sind zuversichtlich, dass sich unser schnelles und hochprofitables Wachstum der letzten Jahre auch in Zukunft fortsetzen wird. Mit unserem CMD wollen wir diese zugegebenermaßen komplexe Branche und ihre technischen Grundlagen leichter verständlich machen. Unser Ziel ist es, bestehenden und zukünftigen Investoren noch deutlicher zu machen, welches Potenzial Verve als eine der führenden Ad-Tech-Software-Plattformen in den kommenden Jahren realisieren kann."

Die Anmeldung für den Capital Markets Day 2025 kann direkt über den folgenden Weblink erfolgen: https://verve-group.events.inderes.com/cmd-2025/register. Die vollständige Agenda des CMD wird ebenfalls im Vorfeld der Veranstaltung über den oben genannten Weblink veröffentlicht. Die Veranstaltung wird um ca. 15:00 Uhr MESZ enden. Weitere Informationen über die Verve Group und ihre Tochtergesellschaften finden Sie unter www.verve.com.

Kontakt:

Ingo Middelmenne

Head of European Investor Relations

Verve Group SE

+49 174 90 911 90

ingo.middelmenne@verve.com



Sören Barz

VP Corp. Communications & Strategic Initiatives

Verve Group SE

+49 170 376 9571

soeren.barz@verve.com



Über Verve

Die Verve Group ist eine schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, die Werbetreibende, die digitale Werbeflächen kaufen möchten, mit Publishern verbindet, die ihre Inhalte monetarisieren. Angetrieben von seiner Mission "Let's make media better". Verve bietet verantwortungsvolle, KI-gesteuerte Werbelösungen, die Werbetreibenden und Publishern bessere Ergebnisse liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf neu entstehende Medienkanäle wie Mobile In-App, Connected TV und andere. In Erwartung der wachsenden Nachfrage von Nutzern und Werbetreibenden nach mehr Datenschutz hat Verve eine innovative ID-freie Targeting-Technologie entwickelt, die effiziente Werbung in digitalen Medien ermöglicht, ohne auf Identifikatoren wie Cookies oder IDFA zurückzugreifen. Dank seiner starken Differenzierung und Umsetzung hat Verve in den letzten vier Jahren eine Umsatzwachstumsrate von 33 Prozent erzielt und erreicht im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von 437 Millionen Euro mit einer adj. EBITDA-Marge von 30 Prozent. Verve ist hauptsächlich in Nordamerika und Europa tätig und als Societas Europaea in Schweden registriert (Registrierungsnummer 517100-0143). Die Aktien des Unternehmens - mit der ISIN SE0018538068 - sind am geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: VRV) und am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm (Ticker: VER) notiert. Verve hat eine ausstehende Anleihe mit der ISIN: SE0023848429. Der zertifizierte Berater des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; Kontaktinformationen: info@fnca.se.

