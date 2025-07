EZB: Inflationserwartungen der Verbraucher gehen etwas zurück

Die Verbraucher in der Euro-Zone haben einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) zufolge ihre Inflationserwartungen etwas zurückgeschraubt.

Die Teuerungsrate in den kommenden zwölf Monaten wird in einer aktuellen Erhebung vom Mai auf 2,8 Prozent geschätzt, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Bei der vorangegangenen Umfrage im April hatten Verbraucher noch 3,1 Prozent veranschlagt. Die Erwartungen der Konsumenten auf Dreijahressicht gingen auch zurück: Sie veranschlagen in der jüngsten Erhebung nur noch 2,4 Prozent, nach 2,5 Prozent im April.

Im Mai lag die Inflationsrate im Euro-Raum bei 1,9 Prozent. Für die am Vormittag anstehenden Daten für Juni wird ein Anstieg auf 2,0 Prozent erwartet, womit das Inflationsziel der EZB genau getroffen würde.

Die monatlich erstellte Umfrage der EZB zu den Inflationserwartungen der Verbraucher liefert den Währungshütern Hinweise zur Entwicklung der Teuerung. Rund 19.000 Personen aus elf Euro-Ländern nehmen stets an der Erhebung teil, darunter aus Deutschland, Frankreich und Italien. Die Ergebnisse ihrer Juni-Umfrage will die EZB am 29. Juli veröffentlichen.