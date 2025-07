Haben sich die Börsen an Kriege und Krisen gewöhnt? - ntv Zertifikate 23.06.2025

Die militärische Eskalation im Konflikt zwischen Iran und Israel ist an den #Börsen zwar nicht spurlos vorbeigegangen. So sprangen #Öl und #Gold mit einem Satz nach oben. So manche Aktie allerdings hat dagegen nur wenig oder kaum reagiert. Was bedeutet das jetzt? Gehen Anleger zu sorglos mit der Situation um oder haben politische Börsen wirklich kurze Beine, wie es oft heißt? Über mögliche Szenarien für die #Aktienmärkte und passende #Strategien diskutiert Friedhelm Tilgen mit Matthias Hüppe von der #HSBC, Daniel Saurenz von Feingold Research und Michael Proffe von Proffe Invest.



►Weitere Infos: https://grp.hsbc/60560Qy7Y

►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/60570Qy7l

►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/60590Qy7W