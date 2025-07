US-Industrie schrumpft erneut - aber Talfahrt verlangsamt sich etwas

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Die US-Industrie hat ihre Talfahrt im Juni etwas verlangsamt.

Der Einkaufsmanagerindex für den Sektor stieg auf 49,0 Punkte von 48,5 Zählern im Vormonat, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 48,8 Zähler gerechnet. Das Barometer liegt damit den vierten Monat in Folge unter der Marke von 50 Punkten, ab der es Wachstum anzeigt. Auf das Verarbeitende Gewerbe entfallen gut zehn Prozent der Wirtschaftsleistung der USA, die im ersten Quartal geschrumpft war.

Die Bauausgaben sanken derweil im Mai um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Handelsministerium mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten ein Minus von 0,2 Prozent erwartet. Eine Belastung für den Immobilienmarkt bleibt das unsichere Konjunkturumfeld. Dies hängt vor allem mit der Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump zusammen, die Kritiker als sprunghaft wahrnehmen.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben von Reinhard Becker und Klaus Lauer, redigiert von Rene Wagner - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)