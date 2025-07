Warteck Invest erreicht weiteren Meilenstein: Baubewilligung für moderne Wohnüberbauung «Tiglio» in Buchs erhalten

Warteck Invest AG / Schlagwort(e): Immobilien

Warteck Invest hat die Baubewilligung für das Bauprojekt «Tiglio» am Webereiweg und Weierweg in Buchs erhalten. «Die Bewilligung ist ein wichtiger Meilenstein bei der Verwirklichung eines zukunftsorientierten Projekts für nachhaltigen und hochwertigen Wohnraum», sagt Daniel Petitjean, CEO von Warteck Invest.



Flexibel anpassbare Raumgestaltung für unterschiedliche Lebensentwürfe



Warteck Invest sieht sich als Bauherrin in der Verantwortung, Lebensräume zu schaffen, die sich durch Qualität und zeitgemässe Konzepte auszeichnen. Mit «Tiglio» entstehen 72 moderne Wohnungen in drei ansprechend gestalteten Gebäuden, die sowohl architektonisch als auch funktional überzeugen. Besonders hervorzuheben sind die 20 «MOVEment»-Studios, die mit elektrisch verschiebbaren Möbeln flexible Wohnlösungen bieten und so auf unterschiedliche Lebensentwürfe der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner eingehen.



In enger Zusammenarbeit mit Howald De Santis Architekten aus Baden sowie der Totalunternehmerin Halter realisiert Warteck Invest ein Ensemble, das Ästhetik, Funktionalität und Nachhaltigkeit harmonisch verbindet. Die Architektur von «Tiglio» steht für eine neue Generation von Wohnbauten, die sich bei der Transformation von Büroliegenschaften behutsam in das bestehende Umfeld einfügen und zugleich Akzente setzen.



Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft



Um den hohen Ansprüchen an eine zeitgemässe Bauweise gerecht zu werden, legt Warteck Invest bei der Gestaltung der Aussenräume besonderen Wert auf ökologische Qualität sowie Biodiversität und strebt eine Zertifizierung durch «Natur & Wirtschaft» an. Die Stiftung zeichnet naturnah gestaltete Wohnareale aus.



Mit «Tiglio» wandelt Warteck Invest zwei bestehende Bürogebäude in ein lebendiges, vielfältiges Wohnquartier um und leistet damit einen nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung der Region Buchs. Die Investitionssumme von rund CHF 28 Mio. Franken unterstreicht das langfristige Engagement von Warteck Invest. Der Baustart ist für Herbst 2025 geplant, die Erstbezüge sind für das Frühjahr 2027 vorgesehen. Es wird mit jährlichen Mietzinseinnahmen von CHF 1.4 Mio. gerechnet.



«Mit ‹Tiglio› gestalten wir gemeinsam mit unseren Partnern und der Gemeinde Buchs die Zukunft des Wohnens – innovativ, nachhaltig mit einem klaren Fokus auf Lebensqualität», sagt Daniel Petitjean.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.tiglio-buchs.ch

