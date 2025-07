PALO ALTO NETWORKS - Vor wichtigem Ausbruch?

Die objektive Auswertung diverser Indikatoren ist für uns immer ein guter Einstieg in eine tiefergehende Analyse. Gerade Momentumauswertungen fördern dabei immer wieder spannende Investmentkandidaten zu Tage. Mit einer Relativen Stärke (Levy) von 1,06 fällt die Aktie von Palo Alto Networks derzeit in diese Kategorie. Was aus charttechnischer Sicht allerdings noch fehlt, ist ein Spurt über die bisherigen Rekordstände bei 207,24/208,39 USD. Ein neues Allzeithoch hätte gleich mehrere positive Implikationen. So könnte dann die Kursentwicklung der letzten Monate als klassische „V-Formation“ und die längere Charthistorie seit dem Frühjahr 2024 zusätzlich als trendbestätigende Tradingrange interpretiert werden (siehe Chart). Rein rechnerisch eröffnet ein Vorstoß in „uncharted territory“ – verbunden mit der Auflösung beider Chartmuster – ein Anschlusspotenzial von rund 64 USD. Als Sahnehäubchen wäre im Erfolgsfall eines unserer Lieblingssetups erfüllt, welches ein hohes Momentum mit der Auflösung charttechnischer Konsolidierungsformationen kombiniert. Um diese Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft die 38-Wochen-Linie (akt. bei 187,02 USD) zu verletzen.

PALO ALTO NETWORKS (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PALO ALTO NETWORKS

Quelle: LSEG, tradesignal²

