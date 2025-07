Trading-Chance Nasdaq 100: Korrektur-Gefahr als Chance

Werbung

Der Schock anlässlich der von Donald Trump angedrohten Zölle wurde schnell verarbeitet. Die Aktienmärkte befinden sich nahezu allesamt am Allzeithoch. Das ist angesichts der Dekadenzyklik auch nicht überraschend. Dennoch wird es zunehmend wichtiger, selektiv vorzugehen. Besonders im Tech-Bereich lauern Gefahren. Worauf wir diese Aussage stützen und wie dies als Trading-Chance genutzt werden kann, erklären wir in unserem heutigen Artikel.

5er-Jahre sind bullish

Exakt so lautete die Headline unseres Artikels vom 30. Januar 2025, in dem wir die Sonderstellung jener Jahre, die auf „5“ enden, innerhalb des Dekaden-Zyklus aufzeigten.

„5er“-Jahre sind die mit Abstand besten Jahre, um im Aktienmarkt auf der Long-Seite engagiert zu sein. Je nachdem, welchen Index man betrachtet, sind diese Jahre dreieinhalb bis vier Mal so performance-trächtig, wie ein durchschnittliches Jahr. Die Zugewinne liegen zwischen 25 und 28% für beispielsweise den S&P 500 und den Dow Jones. Die meisten unserer Trading-Chancen bezogen sich in diesem Jahr unter anderem auch deshalb auf „steigende Kurse“, sprich Long. Doch es wird zunehmend wichtiger, auch die ein oder andere Absicherungsstrategie zu fahren und zwischendurch vereinzelt Short-Chancen zu suchen.

Techwerte sind zinssensitiv(er)

Da im Schnitt der Verschuldungsgrad bei Technologie-Unternehmen höher ist, sind diese anfälliger für Zinserhöhungsphasen. Zwar liegt die Zeit von steigenden Leitzinsen bereits hinter uns, doch muss man auch hier wieder verstehen, dass es bei den fundamentalen Einflussfaktoren stets eine Ursache-/Wirkungs-Verzögerung, sprich einen Time-Shift gibt. Wenn die Notenbank den Leitzins verändert, kommt der Effekt in der Wirtschaft oft erst stark zeitverzögert an. Das ist logisch, denn wenn beispielsweise Zinsen gesenkt werden, müssen zunächst Banken bei der Zentralbank Geld zum niedrigeren Zinssatz leihen und dann auch an die Verbraucher und Unternehmen weitergeben. Ob diese überhaupt frische Kredite wollen, ist ein verzögernder Faktor. Der andere ist schlicht der Prüfprozess. In die andere Richtung gilt das Gleiche. Wenn die Notenbank die Zinsen heute anhebt, können Sie als Konsument trotzdem zunächst noch die alten Zinskonditionen nutzen (nicht allzu lange, aber es geht noch).

Wann immer wir also techlastige Indizes, wie den Nasdaq 100 betrachten und analysieren, ist es sinnvoll, sich die Zinsentwicklung anzuschauen. Es gibt Zeiten, in denen der Leitzins UNTER und jene, in denen er ÜBER dem langfristigen Durchschnitts-Leitzins liegt. Der Anstieg der Zinsen über die Schwelle von 4,75% (hier liegt der langfristige Durchschnitt) ist weniger problematisch. Wenn nach einem überdurchschnittlich hohen Leitzins selbiger wieder unter die Schwelle von 4,75% absinkt, naht eine kritische Phase für die Nasdaq-Aktien. Der Chart illustriert dies. Anfang der 90er-Jahre folgte auf dieses „Signal“ eine etwa 2-3-jährige Phase der Stagnation (bis 1993/94), 2000/2001 gab es eine Baisse und die Techblase platzte. Unmittelbar vor der Finanzkrise 2007/08 gab es dieses Signal im Leitzins, und im Dezember 2024 sank der Leitzins auch wieder unter 4,75%. Die Korrekturgefahr im Nasdaq 100 steigt seitdem deutlich an.

Quelle: www.tradingview.com

Zinsstruktur ebenfalls mit Warnsignal

Ein weiteres Warnsignal bekamen wir von der Zinsstruktur. Diese war seit 2022 invers (kurzlaufende Anleihen hatten höhere Renditen, als lang laufende), normalisierte sich aber im Herbst/Winter 2024 wieder. Auch hier ist der Trigger die „wieder Normalisierung“ der Yield-Curve. Wie der Chart (siehe senkrecht-gestrichelte Linien) veranschaulicht, gab es stets Korrekturen im Aktienmarkt, wenn nach einer Invertierung die Normalisierung erfolgte.

Quelle: www.tradingview.com

Nasdaq/S&P 500-Ratio

Die Ratio des Nasdaq 100 in Relation zum S&P 500 ist auf Allzeithoch. Mit einem Wert von 3,75 sind Techs um ein Vielfaches teurer bewertet, als Standardwerte. Angesichts des KI-Booms und der Digitalisierung, wovon Tech-Unternehmen stärker profitieren, ist eine höhere Bewertung zwar gerechtfertigt, doch bei der gegenwärtig derart hohen Differenz steigt zweifelsohne die Anfälligkeit für Korrekturen im Nasdaq 100.

Quelle: www.tradingview.com

Historisch hohes KGV im Nasdaq

Auch in der Börsenbewertung, bemessen am Gewinn, zeigt sich, dass Techs relativ gesehen viel näher an historischen Höchstbewertungen liegen, als es bei den Unternehmen aus dem marktbreiten S&P 500 der Fall ist. Die historisch höchste Kurs-/Gewinn-Verhältnis des Nasdaq 100 war bei 41,57 gelegen. Mit aktuell 40,3 befindet sich die Bewertung somit nur unwesentlich unterhalb des absoluten Höchstwertes.

Quelle: www.gurufocus.com

Zum Vergleich: Das Kurs-/Gewinn-Verhältnis des S&P 500 liegt mit 28,92 noch deutlich unter seinem Höchstwert. Den extremen Ausschlag 2008 klammern wir dabei übrigens aus. Wir beziehen uns, wenn wir von „Höchstwert“ sprechen auf die Bewertung aus 2000/2001, als wir KGV´s von 35 bis 48 hatten.

Quelle: www.gurufocus.com

Fazit:

Wer viele Aktienpositionen, wie etwa unsere Dividenden-Aristokraten, auf der Long-Seite hält, für den kann eine konträre Positionierung, zum Beispiel in Form eines Nasdaq-Shorts auch im Sinne einer Portfolio-Absicherung sinnvoll sein. Doch auch für aktive Trader erscheint die heutige Trading-Chance attraktiv. Wir werden in Kürze höchstwahrscheinlich das Thema „Zölle“ wieder mehr im Vordergrund haben. Das kann zu Verunsicherung beitragen.

Open end Turbo Bear Optionsschein auf den Nasdaq 100

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 27.077,87 Punkte. Bei einem aktuellen Kurs von 22.867 Zählern ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 5,29. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UG7TMM.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 17.000 und 21.000 Punkte

Open end Turbo Bear Optionsschein auf den Nasdaq 100

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

