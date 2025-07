APA ots news: Neuer OeNB-Blog analysiert Trumps Wirtschaftspolitik und ihre globalen Implikationen

Blogbeitrag untersucht Spannungsverhältnis zwischen US-Zollpolitik, Staatsverschuldung und Vertrauen in den US-Dollar Wien (APA-ots) - In einem aktuellen Blog-Beitrag der Oesterreichischen Nationalbank ( OeNB) setzt sich der Ökonom Paul Ramskogler mit den wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Trump-Administration auseinander. Unter dem Titel "Trump vs. the economy: Scheitert Trumponomics an der makroökonomischen Realität?" analysiert Ramskogler, wie die Kombination aus protektionistischen Maßnahmen und steigenden Staatsdefiziten internationale Finanzmärkte vor neue Herausforderungen stellt. "Die wirtschaftspolitische Strategie zielt auf eine Reduktion des Handelsbilanzdefizits ab, gleichzeitig steigt jedoch das Budgetdefizit durch Steuersenkungen und Investitionsprogramme", so Ramskogler. Diese Spannungsverhältnis sei makroökonomisch inkonsistent und werfe grundlegende Fragen zur langfristigen Finanzierbarkeit und zur Reaktion internationaler Kapitalmärkte auf. Der Beitrag zeigt, dass es nach dem jüngsten Zollschock vom April 2025 zu ungewöhnlichen Marktreaktionen kam: Steigende Anleiherenditen trotz wachsender Unsicherheit deuten laut Ramskogler auf eine veränderte Wahrnehmung der USA durch Investor:innen hin. Zwischenzeitlich fielen gleichzeitig auch noch Aktienkurse und der US -Dollar - eine Reaktion, wie man sie sonst nur bei Schwellenländern beobachtet. Die Rolle des US-Dollar als globale Leitwährung und das damit verbundene Privileg stehen seitdem unter kritischer Beobachtung. "Ob sich das Ziel der Konsolidierung über Wachstum realisieren lässt, bleibt offen", heißt es im OeNB-Blog. Die Analyse betont, dass makroökonomische Zusammenhänge wie das Zusammenspiel von Leistungs- und Kapitalbilanz auch für große Volkswirtschaften gelten - und dass die Fiskalpolitik dabei die Ziele der Zollpolitik konterkariert. Der vollständige Text ist auf dem offiziellen OeNB-Blog abrufbar. Rückfragehinweis: Oesterreichische Nationalbank Mag.a Marlies Schroeder, MiM Telefon: (+43-1) 404 20-6900 E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at Website: https://www.oenb.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0031 2025-07-07/10:05