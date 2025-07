Original-Research: Avemio AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Avemio AG - von GBC AG 07.07.2025 / 10:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Avemio AG Unternehmen: Avemio AG ISIN: DE000A2LQ1P6 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 15,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Niklas Ripplinger Transformation zum Medientechnologiekonzern mit Fokus auf margenstarke Digitalerlöse Die Avemio AG musste im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 eine rückläufige Geschäftsentwicklung hinnehmen. Dabei reduzierten sich die Umsätze um 11,4 % auf 87,86 Mio. EUR (VJ.: 99,15 Mio. EUR). Als Anbieter maßgeschneiderter Lösungen für die professionelle Produktion von Film-, TV- und Videoinhalten litt das Unternehmen insbesondere unter einer anhaltenden, konjunkturell bedingten Investitionszurückhaltung der Kunden. Darüber hinaus hatte sich die Innovationsgeschwindigkeit seitens der Hersteller nicht beschleunigt, wodurch den Kunden der Avemio AG Kaufanreize fehlten. Mit Blick auf die beiden Segmente lässt sich jedoch festhalten, dass lediglich das Handelssegment mit Umsätzen in Höhe von 78,8 Mio. EUR (VJ.: 96,1 Mio. EUR) für den konzernweiten Umsatzrückgang verantwortlich war. Im margenstärkeren Digitalbereich profitierte die Gesellschaft von der erstmals ganzjährigen Einbeziehung der Umsätze der 2023 erworbenen MoovIT/MSP und weist hier eine deutliche Umsatzsteigerung auf 8,5 Mio. EUR (Vj.: 2,9 Mio. EUR) aus. Die seit dem 01.08.2024 in die Avemio AG konsolidierten, erworbenen Unternehmen LEA/Infinment haben mit einem Umsatzbeitrag in Höhe von 0,8 Mio. EUR nur ein niedriges anorganisches Wachstum beigesteuert. Die Umsatzreduktion spiegelt sich in einem ebenfalls rückläufigen EBITDA auf -0,93 Mio. EUR (Vj.: -0,05 Mio. EUR) wieder. Einerseits verbesserte sich aufgrund des höheren Digitalanteils der Rohertrag deutlich, andererseits legte der Personalaufwand aufgrund des ganzjährigen MoovIT-Einbezugs zu. Auch auf Nachsteuerergebnis-Ebene weist die Avemio AG einen Rückgang auf -6,54 Mio. EUR (VJ.: -3,45 Mio. EUR) aus. Maßgeblich dazu haben auch liquiditätsneutrale Goodwill-Abschreibungen beigetragen, die nach HGB-Rechnungslegung planmäßig vorgenommen werden. Aus der M&A-Aktivität der vergangenen Jahre resultierend beläuft sich der Goodwill zum 31.12.2024 auf 21,17 Mio. EUR, die Gesamtabschreibungen des vergangenen Geschäftsjahres beliefen sich auf 3,79 Mio. EUR. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 erwartet der Avemio-Vorstand eine vorsichtige Auflösung der Investitionszurückhaltung auf Kundenseite und rechnet insbesondere ab dem zweiten Halbjahr mit Wachstumsimpulsen. Das Digitalsegment sollte hingegen von der Neueinführung eigener Produkte profitieren. Im Fokus stehen hier die Einführung von Cara.One und helmut.cloud, die ebenfalls ab dem zweiten Halbjahr zum Umsatzwachstum beitragen sollen. Insgesamt rechnet die Gesellschaft mit einem leichten Umsatzwachstum. Dieses sollte von den Auswirkungen des aufgelegten Kosteneinsparprogramms begleitet werden, mit dem ab 2026 jährlich 1,5 Mio. EUR eingespart werden sollen. Vor diesem Hintergrund sollte das EBITDA bereits im laufenden Geschäftsjahr 2025 wieder positiv ausfallen. Darauf aufbauend erwarten wir für 2025 einen Umsatzanstieg in Höhe von 4,1 % auf 91,50 Mio. EUR; für die kommenden Geschäftsjahre erwarten wir eine Beschleunigung des Umsatzwachstums. Hier unterstellen wir eine steigende Dynamik im Handelssegment und kalkulieren mit einem starken Umsatzwachstum im Digitalbereich. Die zunehmende Bedeutung des Digitalbereichs sowie die volle Entfaltung des Kosteneinsparprogramms sollten bis zum Ende unserer Schätzperiode (GJ 2027) wieder zweistellige EBITDA-Margen ermöglichen. Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel von 15,00 EUR ermittelt. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs vergeben wir das Rating "KAUFEN". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=bf2c2a3a35c8f373b74cef11a7a43eb6 Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http:s//www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 04.07.2025 (11:15 Uhr) Datum und Zeitpunkt der Veröffentlichung der Studie: 07.07.2025 (10:00 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2165340 07.07.2025 CET/CEST °