EQS-News: Allane Mobility Group und DEKRA optimieren Rückgabeprozess für Leasingfahrzeuge

Allane Mobility Group und DEKRA optimieren Rückgabeprozess für Leasingfahrzeuge



Garching, 8. Juli 2025 – Die Allane Mobility Group, Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, hat gemeinsam mit DEKRA einen optimierten Rückgabeprozess für Leasingfahrzeuge eingeführt. Nach einer erfolgreichen Pilotphase wird das neue Konzept seit Mai 2025 an bundesweit 164 DEKRA-Standorten ausgerollt. Ziel ist es, die Fahrzeugrückgabe flächendeckend effizienter und kundenfreundlicher zu gestalten.



Gemeinsam mit den beiden DEKRA-Gesellschaften DEKRA Automobil und DEKRA Event & Logistic Services wurde ein vollständig integrierter Rückgabeprozess entwickelt, der alle bisherigen Einzelschritte vereint – von der digitalen Terminvereinbarung bis zum Fahrzeugtransport.



Steffen Hohn, Department Head Lease End bei der Allane Mobility Group: „Unser Anspruch ist es, Mobilität so einfach wie möglich zu gestalten – auch am Ende eines Leasingvertrags. Mit dem neuen Rückgabeprozess bieten wir unseren Kunden einen modernen, transparenten und komfortablen Ablauf, der unnötige Wege und Wartezeiten überflüssig macht.“



Kundenfreundliche Fahrzeugrückgabe deutschlandweit verfügbar



Der neue Prozess beginnt einige Wochen vor dem Vertragsende: Kunden erhalten eine E-Mail mit einem personalisierten Link zu einem digitalen Buchungstool. Dort wählen sie bequem einen Rückgabeort aus den 164 bundesweiten DEKRA-Standorten sowie ein freies Zeitfenster. Vor Ort erfolgt die professionelle Begutachtung des Fahrzeugs durch einen DEKRA-Sachverständigen, der alle erforderlichen Informationen in Anwesenheit des Kunden transparent dokumentiert.



Rainer Schwer, Key Account Manager DEKRA: „Wir bündeln unsere Expertise in den Bereichen Gutachten und Logistik, um den Rückgabeprozess so schlank und anwenderfreundlich wie möglich zu gestalten. Der Kunde muss nur noch einmal zum ausgewählten Standort kommen, den Rest übernehmen wir.“



Nach der Rücknahme organisiert DEKRA Event & Logistic Services den Weitertransport des Fahrzeugs innerhalb von 48 Stunden. Das gewährleistet einen nahtlosen Ablauf, der effizient und planbar ist.



Neuer Rückgabeprozess bundesweit gestartet – erfolgreiche Pilotphase abgeschlossen



Von Dezember 2024 bis Mai 2025 wurde das neue Verfahren an zehn ausgewählten Standorten erfolgreich erprobt. Seit Mai läuft der deutschlandweite Rollout an allen DEKRA-Rücknahmestationen. Der optimierte Rückgabeprozess steht zunächst allen Privatkunden der Allane Mobility Group sowie Leasingnehmern der Marken Hyundai und Kia zur Verfügung. Die Ausweitung auf Großkunden wird im Laufe des Jahres umgesetzt.



Seit der Einführung des neuen Rückgabeprozesses haben Kunden die Wahl: Sie können den neuen Prozess nutzen, die Rückgabe an einem autohaus24-Standort vornehmen oder die Haustürabholung wählen.



Über Allane Mobility Group:



Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Online Retail, Flottenleasing, Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.



Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement.



Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 747 Millionen Euro.



Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc.



www.allane-mobility-group.com



Pressekontakt:

Kirchhoff Consult

allane@kirchhoff.de

