^ Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index - von GBC AG 09.07.2025 / 12:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu GBC Mittelstandsanleihen Index Unternehmen: GBC Mittelstandsanleihen Index ISIN: DE000SLA1MX8 Anlass der Studie: Research Comment (Update Juni 2025) Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Niklas Ripplinger, Manuel Hölzle Newsupdate GBC MAX (GBC Mittelstandsanleihen Index) Index-Anleihe im Fokus: Deutsche Rohstoff AG*7,11: Deutsche Rohstoff AG: Ertragsstarker Öl- und Gasförderer mit Wachstumsperspektive Die Deutsche Rohstoff AG (DRAG) ist eine börsennotierte Unternehmensgruppe mit Sitz in Mannheim, die sich auf die Exploration und Produktion von Öl, Gas sowie Metallen wie Lithium, Wolfram und Gold fokussiert. Der Konzern gliedert sich in die Segmente "Oil & Gas" in den USA und Deutschland sowie "Gold & Silber" und "Metalle" in Australien und Europa. Mit bisherigen Reserven von rund 54 Mio. BOE (Barrel Öläquivalent), bewertet mit circa 493 Mio.USD zum 31.Dezember2024, produzierte die DRAG im Geschäftsjahr 2024 rund 14.700 BOE/Tag. Die Wachstumsstrategie der Deutsche Rohstoff AG basiert auf organischer Expansion durch gezielte Explorationsprojekte und Kosteneffizienz (z.B. durchschnittlich <10Mio.USD je Bohrung in Wyoming) sowie strategischen Schritten zur Liquiditätsoptimierung. Der Umsatz erreichte im letzten Jahr einen Rekordwert von 235,4Mio.EUR (VJ: 196,7Mio.EUR) und stieg damit um rund 19,7%. Das EBITDA lag bei 167,6Mio.EUR (VJ: 158,3 Mio. EUR), was einem Anstieg von 5,9% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Haupttreiber waren höhere Realisierungen aus Hedging-Geschäften, gestiegene Ölpreise und eine deutliche Produktionsausweitung in Kernfeldern wie Wyoming. Der Gewinn je Aktie war im Jahr 2024 rückläufig, allerdings waren im Vorjahr Sondererträge aus Asset-Verkäufen in Höhe von rund 15 Mio. EUR erzielt worden. Aufgrund der operativ starken Performance erhöht die DRAG ihre Dividende auf 2,82 EUR je Aktie. Auch das erste Quartal 2025 konnte an die Erfolge des Vorjahres anknüpfen, denn der Umsatz stieg um 6% auf 59,1 Mio. EUR (VJ: 55,6 Mio. EUR) auch das EBITDA konnte um 4% auf 43,2 Mio. EUR (VJ: 41,7 Mio. EUR) zulegen. Die Prognose wurde mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 aufgrund gesunkener Ölpreise nach unten korrigiert. Der Konzern erwartet nun im Basisszenario für 2025 einen Umsatz in Höhe von 170,0 Mio. EUR bis 190,0 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 115,0 Mio. EUR bis 135 Mio. EUR bei einem durchschnittlichen Ölpreis von 60 USD (bzgl. WTI-Ölsorte). Angesichts hoher Investorennachfrage wurde die Anleihe im April2025 im Rahmen einer Privatplatzierung um 40Mio.EUR auf nun insgesamt 140Mio.EUR aufgestockt. Die Platzierung erfolgte nahe dem Börsenkurs (über 100%), wodurch die effektive Zinslast der Tranche unter 7% liegt. Die zusätzlichen Mittel dienen insbesondere der Rückführung einer US-Kreditlinie, Stärkung der Liquidität für opportunistische Investments und eine Reduzierung der Finanzierungskosten. DRAG verzichtet im Rahmen dieser Aufstockung auf die Ausübung der Kündigungsoption bis zum 26.September2026. Die begebene Anleihe hat einen Kupon von 7,5% und eine Laufzeit bis zum 27.09.2028. Der Kurs der Anleihe liegt aktuell bei 106%. Da wir die Deutsche Rohstoff AG als solide einstufen und die Anleihe mit ihrem Kupon als attraktiv, befindet sich die Anleihe weiterhin in unserem GBC Mittelstandsanleihenindex. Newsflash zu den Anleihen im Index: Eleving Group*11: Die Eleving Group schüttete erstmals seit ihrem Börsengang eine Dividende in Höhe von 0,127 EUR je Aktie an ihre Aktionäre aus. Dies entsprach einer Dividendenrendite von 7,5%. Energiekontor AG*11: Die Energiekontor AG hat Ende Juni 2025 ein Windparkprojekt an mehrere Privatinvestoren verkauft. Außerdem hat die Gesellschaft ein schottisches Windparkprojekt an den Energieversorger Uniper veräußert. Der Windpark hat eine Gesamterzeugungsleistung von 46 MW. Fiskars Ojy*11: Die Fiskars Ojy senkt ihre Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr aufgrund eines Nachfragerückgangs in den USA wegen der erhobenen Zölle im zweiten Quartal. Die Gesellschaft erwartet nun ein vergleichbares EBIT von 90 Mio. bis 110 Mio. EUR. Lottomatica Group S.p.A.*7,11: Die Lottomatica Group gibt bekannt, dass sie am 23.06.2025 in den STOXX Europe 600 Index, mit den 600 größten europäischen Aktien, aufgenommen wurde. Mutares SE & Co. KGaA*7,11: Die Mutares SE & Co. KGaA verstärkt ihr Segment Automotive & Mobility durch den Erwerb eines italienischen Trommelbremsenwerks von Continental. Zudem hat die Gesellschaft einen Übernahmevertrag der inTime Group von der Super Group Ltd. unterzeichnet und stärkt damit den Bereich Goods & Services. PCC SE*7,11: Die PCC SE hat zum 01.07.2025 eine neue Anleihe mit einer Laufzeit von rund 5 Jahren, einem Emissionsvolumen von bis zu 30,0 Mio. EUR und einer Verzinsung von 5,5% p.a. emittiert. Die Zinsen werden quartalsweise gezahlt. PORR AG*11: Die PORR AG gibt bekannt, dass sie den Zuschlag für die Sanierung und Modernisierung einer Eisenbahnstrecke in Rumänien mit einem Auftragsvolumen von rund 428,0 Mio. EUR erhalten haben. The Platform Group AG*11: The Platform Group AG (TPG) hat die Übernahme der beiden Optikergruppen Beste Aussichten GmbH und Karrasch & Nolte abgeschlossen. An beiden ist die Gesellschaft mit 50,1% beteiligt. Des Weiteren gibt die TPG die Unterzeichnung zweier weiterer Akquisitionen im Optikerbereich im Juni 2025 bekannt: Den Erwerb der Freudenhaus Optik Handels GmbH mit zwei Standorten in München sowie des Handelsunternehmens FH EYWR GmbH. The UBM Development AG*11: Die UBM Development AG hat eine Liegenschaft in Salzburg an eine Privatstiftung verkauft. Die Höhe des Share Deals lag bei 10,36 Mio. EUR. Verve Group SE*11: Die Verve Group schließt eine Aktienemission in Höhe von 12.858.000 Aktien mit einem Erlös von ca. 360,0 Mio. EUR SEK (ca. 33,0 Mio. EUR) erfolgreich ab. Die Transaktion war mehrfach überzeichnet. Die Kapitalerhöhung wird genutzt, um das zukünftige Wachstum zu finanzieren und die Bilanz zu stärken. Wienerberger AG*11: Die Wienerberger AG hat die MFP Sales Ltd. in Irland, einen bedeutenden irischen Anbieter von Rohrlösungen, übernommen. 2024 erwirtschaftete die MFP Sales Ltd. einen Umsatz in Höhe von ca. 25,0 Mio. EUR. Performance und Zusammensetzung des GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX) Die größten Positionen des GBC MAX (nach Neuanpassung) stellen im Mai 2025 die Anleihen der Verve Group SE, der Lottomatica S.p.A., der Wienerberger AG, der Mutares SE & Co. KGaA und der Hornbach Baumarkt AG dar. Diese fünf Positionen machen zum Betrachtungszeitpunkt insgesamt 26,1% des Index aus. Die verbleibenden restlichen 73,9% verteilen sich demnach auf die weiteren Anleihen und sonstigen Wertpapiere. Der durchschnittliche Coupon und die durchschnittliche Effektivrendite (auf Median-Basis) des aktuellen Portfolios betragen 6,50% bzw. 5,83%. Die Duration der Anleihen beläuft sich aktuell auf 3,79 Jahre. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a1adfba58e40a8460eba3a19f1933c7b Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 09.07.2025 (11:55 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 09.07.2025 (12:30 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2167462 09.07.2025 CET/CEST °