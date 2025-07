Agentur: Erneut Bürgermeister in der Türkei festgenommen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Istanbul (Reuters) - In der Türkei sind einem Agenturbericht zufolge erneut Oppositionelle festgenommen worden.

Die Finanzpolizei habe den Bürgermeister des Istanbuler Stadtteils Sile festgenommen, meldete die türkische Nachrichtenagentur Demiroren am Donnerstag. Demnach seien neben Bürgermeister Özgür Kabadayi auch weitere Angestellte der Stadtverwaltung in Gewahrsam genommen worden. Kabadayi gehört der größten Oppositionspartei CHP an. Worum es bei den Vorwürfen genau geht, war dem Bericht zufolge zunächst unklar.

Erst am Samstag hatten die Behörden drei Bürgermeister türkischer Großstädte festgesetzt und damit ihr monatelanges juristisches Vorgehen gegen Mitglieder der CHP ausgeweitet. Seit Oktober vergangenen Jahres sind Hunderte Mitglieder der Republikanischen Volkspartei (CHP) ins Visier der Justiz geraten. Die Beschuldigten weisen die gegen sie erhobenen Vorwürfe zurück. Die CHP bezeichnet die Ermittlungen als politisch motiviert, was die Regierung bestreitet. Im März war der Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu, der als wichtigster politischer Rivale von Präsident Recep Tayyip Erdogan gilt, wegen Korruptionsvorwürfen in Untersuchungshaft genommen worden. Auch er bestreitet die Vorwürfe. Seine Inhaftierung hatte die größten Straßenproteste seit einem Jahrzehnt und einen Ausverkauf an den türkischen Finanzmärkten ausgelöst.

(Bericht von Can Sezer, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)