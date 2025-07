Mit einem leichten Plus steuert der Dax am Donnerstag wohl wieder sein am Vortag erreichtes Rekordhoch von 24.609 Punkten an. Der X-Dax taxierte den deutschen Leitindex kurz vor dem Auftakt des Xetra-Handels mit minimalem Gewinn auf 24.606 Punkte. Am Mittwoch hatte der Dax 1,4 Prozent zugelegt und nur knapp unter seinem Rekordhoch geschlossen. Im bisherigen Jahresverlauf zog der Dax rund 23 Prozent an.

Etwas Auftrieb kommt von der Wall Street. Hier legten die großen Indizes klar zu: Eine verhaltene Zuversicht ist am Mittwoch an die US-Aktienmärkte zurückgekehrt. Auch wenn das Thema Zölle mit Unsicherheiten behaftet bleibt, mehren sich die Hoffnungen auf Handelsabkommen zwischen den USA und anderen Ländern. Unter den Einzelwerten erreichte Nvidia als erstes Unternehmen weltweit einen Börsenwert von vier Billionen US-Dollar. Der Dow Jones Industrial ging mit einem Plus von 0,49 Prozent auf 44.458 Punkte aus dem Tag.

