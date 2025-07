AKTIE IM FOKUS: BMW stabil im schwächeren Markt - Barclays weniger kritisch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine weniger skeptische Analystenbewertung hat den Aktien von BMW am Freitag im schwächeren Marktumfeld etwas geholfen. Immerhin hielten die Papiere der Münchner aber nach ihrem zuletzt guten Lauf ihre Kursgewinne. Zuletzt kosteten sie bei kleinem Plus 85,45 Euro. Seit dem Zwischentief im Juni waren sie in der Spitze um mehr als 21 Prozent nach oben gerannt.

Analyst Henning Cosman von der Investmentbank Barclays sieht diese Kursentwicklung durch letzte Signale der Münchner vor dem Quartalsbericht untermauert. Sie stimmten ihn optimistischer hinsichtlich Marge und Barmittelzuflüsse im zweiten Quartal. Mit Blick auf eine möglichst gütliche Einigung im Zollstreit zwischen den USA und der EU gebe es nun für die Margenprognosen an das zweite Halbjahr obendrein eher Chancen als Risiken, so der Experte.

Er strich seine "Underweight"-Empfehlung und votiert nun mit "Equal Weight". Das Kursziel zog er mit 82,50 Euro fast auf Marktniveau nach./ag/stk