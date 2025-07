Dax dürfte niedriger starten - Zolldrohungen Trumps im Fokus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag tiefer starten.

Am Donnerstag hatte er wegen der Hoffnung auf eine Einigung im Zollstreit der USA mit der Europäischen Union (EU) den zweiten Tag in Folge ein Rekordhoch markiert. Einsetzende Gewinnmitnahmen drückten ihn zum Handelsschluss allerdings 0,4 Prozent ins Minus auf 24.456,81 Punkte. An der Wall Street ging es leicht bergauf.

Da keine wichtigen Konjunkturdaten oder Firmenbilanzen auf dem Terminplan stehen, richten Börsianer ihre gesamte Aufmerksamkeit auf die US-Handelspolitik. Für Unruhe könnten die neuesten Zoll-Drohungen von US-Präsident Donald Trump sorgen. Er kündigte am Donnerstag an, Abgaben von 15 oder 20 Prozent auf die meisten Handelspartner zu erheben. Die EU und Kanada könnten bereits am Freitag entsprechende Schreiben erhalten, sagte Trump dem Sender NBC News. Für Waren aus Kanada peilt Trump eine Abgabe von 35 Prozent an. Diese soll ab dem 1. August gelten.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 24.456,81

EuroStoxx50 5.438,27

EuroStoxx50-Future 5.458,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 44.650,64 +0,4%

Nasdaq

S&P 500 6.280,46 +0,3%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 39.614,49 -0,1%

Shanghai 3.546,50 +1,1%

Hang Seng 24.485,49 +1,9%

