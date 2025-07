OTS: UmweltBank AG / UmweltBank AG: Beendigung der Tätigkeit des ...

UmweltBank AG: Beendigung der Tätigkeit des Sonderbeauftragten der BaFin Nürnberg (ots) - Im Februar 2024 hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC als Sonderbeauftragten gemäß § 45c KWG bei der UmweltBank eingesetzt. Ziel war es, die Umsetzung von Maßnahmen zur Behebung aufsichtsrechtlicher Defizite in der UmweltBank zu überwachen. Die bis zum 14. Juli 2025 angesetzte Bestellung läuft nunmehr aufgrund der erzielten Fortschritte der UmweltBank bei der Behebung der Defizite aus. Damit endet auch die Tätigkeit des Sonderbeauftragten. Davon unberührt bleiben die aufsichtlichen Kapitalanforderungen an das Institut, die unverändert bestehen bleiben. Der Vorstand der UmweltBank dankt dem Sonderbeauftragten für seine geleistete Tätigkeit und sieht deren Beendigung als erfreuliche Bestätigung der zwischenzeitlich erreichten Verbesserungen. Über die UmweltBank Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau. Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Sparprodukte und Wertpapiere an. Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen. Pressekontakt: Dr. Florian Wedlich Leiter Unternehmensentwicklung & Investor Relations UmweltBank AG Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Tel: 0911 / 53 08 - 1007 E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de Internet: http://www.umweltbank.de Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678 Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike Schmitz Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6075117 OTS: UmweltBank AG ISIN: DE0005570808