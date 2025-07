GNW-News: EAACI-Führung blickt auf rekordverdächtigen Kongress 2025 zurück: Ein entscheidender Moment für Allergologie und Immunologie

^ZÜRICH, July 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit über 7.600 Teilnehmern hat der

EAACI-Kongress 2025 nicht nur aufgrund seiner Größe Schlagzeilen gemacht, sondern auch aufgrund der eindringlichen Botschaft seiner Führungskräfte. Nun, einen Monat nach Abschluss des Kongresses in Glasgow, teilen die führenden Vertreter der EAACI ihre Überlegungen zu diesem, wie sie es bezeichnen, Wendepunkt für den Bereich mit. Die Veranstaltung fand vom 13. bis 16. Juni im Scottish Event Campus statt und stand unter dem Motto: ?Grenzen überwinden in Allergie, Asthma und klinischer Immunologie: Integration der globalen Gesundheit für eine nachhaltige Zukunft". ?Der diesjährige Kongress war ein Wendepunkt", so Prof. Maria Torres, Präsidentin der EAACI. ?Wir treten in eine Ära ein, in der wissenschaftliche Innovation, Gleichberechtigung in der Gesundheitsversorgung und Umweltgesundheit gemeinsam vorangetrieben werden müssen." Das Programm umfasste über 250 Stunden Vorträge, Workshops und Symposien zu bahnbrechenden Fortschritten in den Bereichen Arzneimittelallergien, T2- Entzündungen, Asthma bei Kindern und hereditäres Angioödem. Das Präsidialsymposium befasste sich mit Antibiotikaresistenzen aus der Perspektive von ?One Health", während eine aktuelle Sitzung zu Klimawandel und Insektenallergien die weltweite Aufmerksamkeit auf die ökologischen Auswirkungen auf die Patientenversorgung lenkte. Weit über die Mauern des SEC hinaus hat der EAACI-Kongress 2025 die gesamte Stadt mit Initiativen belebt, die die Wissenschaft auf die Straße gebracht haben. Das Clinical Village im Glasgow Science Centre empfing die Öffentlichkeit zu einer interaktiven Allergieaufklärung, während der Beat Allergy Walk & Run Spenden für die Glasgow Children's Hospital Charity sammelte und damit die Verpflichtung der EAACI für soziale Verantwortung und gesellschaftliches Engagement bekräftigte. ?Der Geist der Zusammenarbeit, den wir in Glasgow erlebt haben, war außergewöhnlich", so Prof. André Moreira, EAACI Vice President Congresses. ?Diese Energie wird nun in konkrete Initiativen und globale Partnerschaften umgesetzt." Der Kongress hob auch das Engagement der EAACI für Mentoring, digitale Gesundheitsinnovationen und die Stärkung der Patientenrechte hervor. Der Countdown für den EAACI-Kongress 2026 in Istanbul hat offiziell begonnen, aber Sie müssen nicht bis dahin warten, um wieder in die Welt der Spitzenforschung einzutauchen. Von gezielten Meetings bis hin zu praxisorientierten Kursen - die EAACI bietet Ihnen ein umfangreiches Programm, das Sie das ganze Jahr über inspirieren wird. Informieren Sie sich über die nächsten Termine unter https://eaaci.org (https://eaaci.org/). Über die EAACI Die European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) ist Europas größter Fachverband in diesem Bereich und hat sich der Förderung der Forschung und Versorgung von Menschen mit allergischen Erkrankungen verschrieben. Erfahren Sie mehr: https://eaaci.org (https://eaaci.org/) Kontakt: communications@eaaci.org | +41 44 205 55 33 Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60c21700-f7c9-486c-a72f- f699174a926a °