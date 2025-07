Dax höher erwartet - Konjunktur und Bilanzen im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 1,5 Prozent höher bei 24.370,93 Punkten geschlossen. Für gute Stimmung an den Börsen dies- und jenseits des Atlantiks sorgten unter anderem starke Konzernbilanzen und Konjunkturdaten.

Am Freitag blicken Anleger unter anderem auf die deutschen Erzeugerpreise für Juni. Erwartet wird ein Rückgang um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach einem Rückgang von 1,2 Prozent im Mai. Die Produzentenpreise gelten als ein Frühindikator für die Entwicklung der Inflation. In den USA veröffentlicht die Universität Michigan ihre Stimmungsindikatoren.

Im Rampenlicht auf der Unternehmensseite stehen erneut die Bilanzen wichtiger US-Konzerne. Einen Blick in ihre Bücher gewähren unter anderem der Kreditkartenanbieter American Express, der Finanzdienstleister Charles Schwab und der Mischkonzern 3M.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 24.370,93

EuroStoxx50 5.377,15

EuroStoxx50-Future 5.393,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 44.484,49 +0,5%

Nasdaq

S&P 500 6.297,36 +0,5%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 39.813,25 -0,2%

Shanghai 3.528,90 +0,3%

Hang Seng 24.673,71 +0,7%

(Bericht von Zuzanna Szymanska. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)