EQS-News: DEFAMA: Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu

DEFAMA: Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu



Alle Beschlussvorschläge angenommen

Dividende von 0,60 € je Aktie beschlossen

Neuwahl von Sabine Georgi und Reiner Sachs als Aufsichtsräte

Die heutige Hauptversammlung der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG hat allen Beschlussvorschlägen der Verwaltung mit großer Mehrheit zugestimmt. Beschlossen wurde die Ausschüttung einer von 0,57 auf 0,60 € je Aktie erhöhten Dividende, die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Wahl der Kowert Schwanke & von Schwerin Wirtschaftsprüfer Steuerberater GbR, Berlin zum Konzernabschlussprüfer, ein Genehmigtes Kapital in gleicher Höhe wie zuletzt sowie die turnusmäßige Wahl des Aufsichtsrats. Henrik von Lukowicz wurde wiedergewählt; neu im Gremium sind Sabine Georgi und Reiner Sachs.

Den ausgeschiedenen Aufsichtsräten Christine Hager und Ulrich Rücker wurde vom Management und den Aktionären der DEFAMA ein herzlicher Dank für die geleistete Arbeit übermittelt. Herr Rücker gehörte dem Aufsichtsrat seit der Gründung der DEFAMA im Jahr 2014 an und kann mit uns auf eine Erfolgsbilanz zurückblicken, die zu einem Immobilienportfolio von nunmehr 90 Objekten führte.

In der nach der Hauptversammlung stattgefundenen konstituierenden Aufsichtsratssitzung wurde Henrik von Lukowicz wieder zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Neue stellvortretende Aufsichtsratsvorsitzende ist Sabine Goergi. Komplettiert wird der Aufsichtsrat durch Reiner Sachs. Die Lebensläufe der Aufsichtsratsmitglieder sind auf der Homepage der DEFAMA abrufbar.

Über die Deutsche Fachmarkt AG

Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten in Deutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind ein oder mehrere bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 T €. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.

Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Spezialsegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.

Kontaktadresse

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Nimrodstr. 23

13469 Berlin

Internet: www.defama.de

Ansprechpartner

Matthias Schrade

Tel.: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0

Mail: schrade@defama.de

