Trading-Chance GBP/USD: Short-Chance

Werbung

Zum Abschluss dieser Woche haben wir eine Trading-Chance aus dem Währungsbereich mit einer mehrmonatigen Haltedauer und somit erhöhtem Trend-Potenzial. Die Intermarkets zeigen für das Währungspaar GBP/USD eine potenzielle Schwächephase an. Wir zeigen den Prognose-Chart und stellen auch ein Produkt vor, mit dem diese Trading-Gelegenheit umgesetzt werden kann.

Intermarkets? Was ist das?

Wie der Name bereits erahnen lässt, befasst sich die Intermarket-Analyse mit den Kausalitäten und gegenseitigen Einflussnahme zwischen verschiedenen Märkten. Dazu muss man verstehen, dass Märkte sich stets aufgrund fundamentaler Einflussfaktoren bewegen. So verteuern oder verbilligen zum Beispiel Währungsschwankungen des US-Dollar den Preis von in Dollar gehandelten Rohstoffen, wie Rohöl oder Gold. Es wird dann lukrativer oder eben weniger lukrativ für Halter einer Goldposition, diese Position zu liquidieren. Das ist nur ein Beispiel für "Intermarkets“. Für unsere heutige Trading-Chance genügt es, zu wissen, dass Zinsen Einfluss auf Währungstrends nehmen. Wir können also aus dem Anleihenmarkt auf den Trend der Währung schließen.

Der enorme Vorteil ist hierbei, dass die Korrelationen mit einem Zeitversatz bestehen. Ein Einfluss nehmender Markt verändert seinen Preis über einen gewissen Zeitraum, und mit mehreren Wochen oder gar vielen Monaten Zeitversatz reagiert der Referenzmarkt darauf. Grob vereinfacht ist es das Prinzip, wie wenn wir sagen „wenn es heute regnet, wächst morgen der Rasen“.

Völlig gleich, welchen Ansatz ein Trader verfolgt: alle raten die Zukunft! Während aber kein Fonds, kein Produzent eines Rohstoffs, keine verarbeitende Industrie und auch keine Investmentbank aufgrund eines Chartsignals einen Trade tätigt, verändern genau diese Handelsakteure ihre Positionierung, wenn sich fundamental relevante Änderungen ergeben (Währung, Kosten eines zur Produktion nötigen Energie-Rohstoffs usw.). Wenn man sich nicht der Illusion hingibt, man könne exakt die Hochs und Tiefs vorhersagen, sondern wenn verstanden und akzeptiert wird, dass es um die groben Schwünge geht, und man natürlich hohe Trefferquoten hat, jedoch nie in die Nähe von 100% Treffern kommt, kann man mit Intermarkets ausgezeichnete Trading-Entscheidungen fällen.

Forecast zeigt abwärts bis Ende September

Für unseren GBP-Forecast werden spezifische Anleihenmärkte betrachtet, deren veränderungsrate gemessen und in die Zukunft projiziert. So bekommen wir eine Prognose-Kurve, die mit erstaunlicher Treffsicherheit die groben Schwünge von „Cable“, wie Forex-Trader das Währungspaar GBP/USD nennen, vorzeichnet.

Gemäß unserem Prognoseinstrument soll das Pfund gegenüber dem US-Dollar bis Ende September abwerten. Wir versuchen hierbei nicht, jeden einzelnen Zacken in der Prognosekurve für bare Münze zu nehmen und zu handeln, sondern wir fokussieren uns auf die grobe Tendenz.

Quelle: www.tradingview.com

Saisonalität negativ bis Mitte Oktober

Unterstützt wird die Intermarket-Prognose zudem von Seiten der Saisonalität. Das Pfund neigt im Durchschnitt dazu, zwischen August und Mitte Oktober schwächer zu tendieren. Dabei ist der August sogar der mit Abstand schwächste Monat im unterjährigen Turnus, wenn wir uns die langfristige Statistik der einzelnen Kalendermonate anschauen.

Fazit:

Die Intermarkets und die Saisonalität zeigen für die nächsten Monate bis Anfang/Mitte Oktober tendenziell abwärts. Folgerichtig ergibt sich für uns daraus eine Trading-Gelegenheit Short GBP/USD, womit auf eine Abwertung des Britischen Pfunds gegenüber dem US-Dollar gesetzt wird. Wir haben ein passendes Produkt für Sie ausgesucht.

Open end Turbo Bear Optionsschein auf GBP /USD

Das von uns ausgewählte Produkt ist ein Open end Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit. Der K.O., wie auch der Basispreis liegen gleichauf bei 1,4061 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 1,3441 USD ergibt sich somit ein Hebel von 21,19. Wir haben das Produkt so ausgewählt, dass wir bis auf einen minimalen Restwert den benötigten Stop-Loss und den K.O. des Produktes nahe beieinander haben. Um einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals zu vermeiden, erscheint ein Stop-Loss bei 0,20 im Produkt sinnvoll. Die WKN lautet HD8AJA.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,38-1,39 USD

Unterstützungen: 1,30 und 1,2850 USD

Open end Turbo Bear Optionsschein auf GBP /USD

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.