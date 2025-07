IRW-News: Neural Therapeutics Inc.: Neural treibt ethnobotanische Strategie voran durch Abschluss der SERFOR-Forschungsvereinbarung und CWE's exklusiven Vertriebsvertrag mit Ritual Herbs

IRW-PRESS: Neural Therapeutics Inc.: Neural treibt ethnobotanische Strategie voran durch Abschluss der SERFOR-Forschungsvereinbarung und CWE's exklusiven Vertriebsvertrag mit Ritual Herbs

Toronto, Ontario - (21. Juli 2025) - Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL) (FSE: HANF) ("Neural" oder das "Unternehmen"), ein ethnobotanisches Arzneimittel-Entwicklungsunternehmen mit Fokus auf die Entwicklung therapeutischer Medikamente gegen psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen, freut sich, zwei wichtige Entwicklungen bekannt zu geben, die seine ethnobotanische Strategie stärken: (i) sein deutscher Partner CWE European Holdings Inc. ("CWE"), tätig unter Hanf.com, einem der führenden CBD-Einzelhändler in Deutschland, hat sich die exklusiven Rechte (der "Vertriebsvertrag") zur Distribution von Ritual Herbs gesichert - einer hochwertigen Linie deutscher, pflanzlicher Rauchmischungen, entwickelt von der TFD GmbH.; und (ii) Neural hat eine neue Forschungsvereinbarung mit der nationalen Forstbehörde Perus, dem Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre ("SERFOR"), abgeschlossen - ein wichtiger regulatorischer Meilenstein zur Unterstützung seiner meskalinbasierten Arzneimittelentwicklungsstrategie.

Ian Campbell, CEO von Neural, kommentierte: "Der Abschluss des SERFOR-Vertrags in Peru ermöglicht es uns, wichtige Forschungen an meskalinproduzierenden Pflanzen fortzusetzen, die neue Behandlungen für Substanzgebrauchsstörungen eröffnen könnten, und sichert die Kontinuität unserer Forschungsprogramme in Peru. Diese Vereinbarung unterstreicht unser langfristiges Engagement für regulatorische Konformität, ethische Forschungspraxis und wissenschaftliche Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen. Wir sind außerdem stolz darauf, CWE's Partnerschaft mit Ritual Herbs zu unterstützen, die den Verbrauchern eine natürliche Alternative zu Nikotin bietet und mit unserer Mission übereinstimmt, pflanzliche Lösungen für Suchtbehandlung und mentales Wohlbefinden bereitzustellen - und gleichzeitig die Chance eröffnet, die Kundenbasis von Hanf.com zu erweitern und das Umsatzwachstum zu steigern, sobald die Transaktion zwischen Neural und CWE abgeschlossen ist."

Abschluss des SERFOR-Vertrags zur Fortführung der Forschung an meskalinproduzierenden Kakteen

In Ergänzung zur Pressemitteilung von Neural vom 9. Mai 2025 freut sich Neural zu bestätigen, dass es offiziell einen neuen, nicht-kommerziellen Zugangsantrag mit SERFOR ("SERFOR-Vertrag") unterzeichnet hat - der zuständigen peruanischen Regierungsbehörde für den Zugang zu Wildpflanzen und -tieren. Der SERFOR-Vertrag, gültig ab dem 7. Juli 2025, unterstützt Neurals laufende Forschung an Echinopsis-Arten (einschließlich des San-Pedro-Kaktus), die die botanische Grundlage für die meskalinbasierte Arzneimittelentwicklung des Unternehmens bilden. Der Vertrag ist für einen Zeitraum von 9 Monaten ab dem Wirksamkeitsdatum gültig.

Der abgeschlossene SERFOR-Vertrag autorisiert Neural, in Zusammenarbeit mit der Cayetano-Universität und Cactus Knize, die chemischen und genetischen Analysen der zuvor gesammelten Echinopsis-Proben fortzusetzen, einschließlich DNA-Sequenzierung und Meskalin-Quantifizierung. Der Vertrag bekräftigt, dass kein weiteres wildes Ernten unter der aktuellen Genehmigung erfolgen wird, und formalisiert Neurals Verpflichtungen hinsichtlich Leistungsaustausch, Biosicherheit und regulatorischer Konformität. Der SERFOR-Vertrag ist ein entscheidender Meilenstein zur Aufrechterhaltung regulatorischer Kontinuität für Neurals ethnobotanische Forschung in Peru und unterstützt die übergeordnete Mission des Unternehmens, sichere, skalierbare und ethisch gewonnene Behandlungen für Substanzgebrauchsstörungen zu entwickeln.

Exklusive Vertriebsrechte in einem schnell wachsenden globalen Markt

Der Vertriebsvertrag, gültig ab dem 15. Juli 2025, stellt einen bedeutenden Schritt für CWE dar, den Zugang zu natürlichen, nikotinfreien Rauchalternativen für Verbraucher zu erweitern, die einen bewussten und absichtsvollen Ansatz für ihr Wohlbefinden suchen. Der globale Markt für pflanzliche und nikotinfreie Rauchprodukte erlebt starkes Wachstum. Der Markt für Kräuterzigaretten wurde 2024 auf ca. 1,2 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2033 auf über 2,5 Milliarden USD wachsen - mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,1%[1], angetrieben durch die zunehmende Verbraucherpräferenz für zusatzfreie und wellnessorientierte Produkte.

Gemäß den Bedingungen des Vertriebsvertrags wird CWE als exklusiver Vertriebspartner der unter der Marke Ritual Herbs angebotenen Produkte in ganz Deutschland fungieren. Das Unternehmen wird Mindestpreisbeschränkungen einhalten, die Markenidentität und Produktintegrität wahren und unabhängig alle Verkaufs- und Marketingaktivitäten durchführen.

Mit einer wachsenden Präsenz eigener Geschäfte und Franchise-Filialen sowie einer stark frequentierten E-Commerce-Plattform wird Hanf.com seine etablierte Position als führende, wellness-orientierte Einzelhandelskette nutzen, um diese innovativen Produkte auf den größten Verbrauchermarkt Europas zu bringen.

Ronnie Jaegermann, CEO von CWE, kommentierte:

"Es gibt ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass das Aufhören mit dem Rauchen nicht nur ein chemischer Kampf ist - es ist für viele Menschen ein tief verankerter Ritus. Bei CWE glauben wir daran, Verbraucher mit natürlichen, gezielten Werkzeugen zu unterstützen, um ihre Wellness-Reise zu begleiten. Unsere exklusive Partnerschaft mit Ritual Herbs bringt eine einzigartige, pflanzliche Alternative auf den deutschen Markt - eine, die sich mit unserer übergeordneten Mission deckt, innovative Lösungen anzubieten, die sowohl physische als auch verhaltensbezogene Aspekte von Suchtverhalten adressieren."

Über Ritual Herbs

Die wachsende Nachfrage nach pflanzlichen, nicht-süchtigmachenden Alternativen hat das Interesse an Produkten gesteigert, die mit nachhaltigen und gesundheitsbewussten Werten übereinstimmen. Ritual Herbs bedient diese Nachfrage durch das Angebot von Kräutermischungen, die frei von Nikotin, Tabak und synthetischen Zusatzstoffen sind. Die Marke verfolgt eine Vision des Rauchens, die reflektiert, natürlich und nicht-süchtigmachend ist. Hergestellt in Deutschland mit Methoden, die sowohl auf Tradition als auch auf moderner Wissenschaft beruhen, enthalten die Mischungen sorgfältig ausgewählte Pflanzen wie Königskerze, Damiana, Brombeerblätter, Minze, Rosmarin, Kurkuma, Zimt und andere, und bieten ein mildes bis moderates Raucherlebnis.

Die Produkte von Ritual Herbs bieten ein sensorisches und verhaltensbezogenes Ersatzmittel für nikotinbasierten Tabak, ohne die physische Abhängigkeit zu verstärken. Der Akt des Rauchens bleibt vertraut - Handhabung, Drehen, Inhalieren - und erleichtert damit die Auseinandersetzung mit den psychologischen und gewohnheitsmäßigen Aspekten des Aufhörens. Beruhigende Kräuter wie Königskerze und Damiana können entspannende Effekte bieten, Entzugssymptome lindern und das Verlangen verringern. Da Ritual Herbs Produkte kein Nikotin enthalten, vermeiden sie die Verstärkung chemischer Abhängigkeit und stellen möglicherweise ein hilfreiches Übergangswerkzeug für Personen dar, die den Tabakkonsum schrittweise beenden möchten, während sie das Ritual beibehalten.

Eine neue, gebrauchsfertige Kräuterzigarette unter der Marke Ritual Herbs soll Ende 2025 auf den Markt kommen und eine zugängliche Option für Verbraucher bieten, die Bequemlichkeit bevorzugen, ohne bei der natürlichen Qualität Kompromisse einzugehen.

Über Neural Therapeutics

Neural Therapeutics ist ein führendes Unternehmen im Bereich ethnobotanischer Arzneimittelentdeckung mit Fokus auf die Entwicklung therapeutischer Medikamente für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen, einschließlich Alkohol- und Opioidabhängigkeit. Der innovative Entwicklungsansatz des Unternehmens beinhaltet den strategischen Einsatz von subhalluzinogenen Dosen meskalinhaltiger Extrakte, was Sicherheit und Skalierbarkeit erhöht und gleichzeitig die therapeutische Wirksamkeit bewahrt.

Am 26. Mai 2025 unterzeichnete Neural eine strategische Investitions- und Optionsvereinbarung mit CWE European Holdings Inc., einem führenden Einzelhändler für CBD-Hanfprodukte in Deutschland, der unter der Marke Hanf.com tätig ist, um bis zu 100% von CWE im Rahmen einer mehrstufigen Transaktion zu übernehmen. Diese Transaktion soll Neurals kommerzielle Präsenz in Europa erweitern und gleichzeitig das Kernengagement für Arzneimittelentwicklung und Innovation im Bereich psychischer Gesundheit wahren.

Für weitere Anfragen kontaktieren Sie bitte:

Neural Therapeutics Inc.

Ian Campbell, CEO

E: icampbell@neuraltherapeutics.ca

T: +1 (647) 697-NURL (6875)

Marc Lakmaaker

E: mlakmaaker@gmail.com

T: +1.647.289.6640

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung geprüft oder übernommen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (FLS) in Bezug auf den Abschluss und die erwarteten Ergebnisse des Vertriebsvertrags mit CWE, die erwartete Einführung und Marktakzeptanz der Ritual Herbs Produkte, das Wachstum des Marktes für pflanzliche Rauchprodukte; den Abschluss und die regulatorischen Auswirkungen des SERFOR-Vertrags in Peru; das fortlaufende Meskalin-Forschungsprogramm von Neural; sowie die strategische Investition von Neural in CWE. FLS sind häufig an Begriffen wie wird, kann, sollte, erwartet, plant, prognostiziert und ähnlichen Ausdrücken erkennbar.

Diese Aussagen sind keine historischen Fakten, sondern Prognosen zukünftiger Ereignisse, die naturgemäß Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von den in den FLS prognostizierten abweichen - bedingt durch eine Vielzahl von Faktoren, darunter Änderungen in der Verbrauchernachfrage, regulatorische Entwicklungen, Zugang zu Forschungsmaterialien, wissenschaftliche Ergebnisse, Wettbewerbsdruck und andere Risiken, die gelegentlich in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens dargestellt sind. Leser werden gewarnt, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Obwohl das Management solche Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung für vernünftig hält, könnten sie sich als falsch herausstellen und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FLS sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung solcher Aussagen ab. Eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren, die zu einer wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den FLS führen können, findet sich in den Offenlegungsunterlagen von Neural unter www.sedarplus.ca.

Die Wertpapiere von Neural wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (U.S. Securities Act) oder gemäß anwendbarem einzelstaatlichem Wertpapierrecht der USA registriert. Die Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch zugunsten von Personen in den Vereinigten Staaten oder von U.S. Persons (wie in Regulation S gemäß dem U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere von Neural in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Weder die CSE noch ihr zuständiger Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

[1] Verified Market Reports, Global Nicotine-free Herbal Cigarettes Market Size, https://www.verifiedmarketreports.com/product/nicotine-free-herbal-cigarettes-market/

Für diese Übersetzung der im Original englischen Pressemeldung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: Neural Advances Ethnobotanical Strategy Through Execution of SERFOR Research Agreement and CWE's Exclusive German Distribution Agreement with Ritual Herbs

