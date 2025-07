GNW-News: Leil Storage kündigt HAMR-Unterstützung für SaunaFS an und ermöglicht größere Speicherkapazitäten für On-Premises-Bereitstellungen

^TALLINN, Estland, July 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Leil Storage gab heute bekannt, dass SaunaFS 5.0 die neu verfügbare HAMR-Technologie (Heat-Assisted Magnetic Recording) unterstützt, und verbessert damit weiter sein führendes Open-Source-verteiltes Dateisystem für Workloads im Exabyte-Bereich in lokalen Rechenzentren. Mit diesem Update unterstützt SaunaFS 5.0 vollständig HAMR-SMR- Festplatten von Seagate Technology, LLC, einem weltweit führenden Anbieter von Massenspeicherlösungen, und ermöglicht so die Integration mit den größten Festplatten der Branche und setzt neue Maßstäbe für nachhaltige, großangelegte Speichersysteme. Bahnbrechende Speicherkapazität und Effizienz Durch die Unterstützung der allgemeinen Verfügbarkeit von HAMR-Festplatten, die

auf der Mozaic3+((TM))-Plattform basieren, bietet SaunaFS 5.0 Kunden Zugang zu den

höchsten Einzelkapazitäten der Branche. Durch die Kombination von fortschrittlicher laserunterstützter Schreibtechnologie (HAMR) mit Shingled Magnetic Recording (SMR) profitieren Unternehmen von einer hochmodernen Flächendichte, die sich ideal für Hyperscale-, Nearline- und Archivierungs- Workloads eignet. Zu den wichtigsten neuen Funktionen dieser Veröffentlichung gehören: * Native Unterstützung von HAMR SMR: schnelle und einfache Bereitstellung der Mozaic3+((TM)) HAMR-SMR-Festplatten von Seagate Technology, LLC. * Flexibles Clustering und einfacher Einstieg: gemischter Betrieb von CMR-, HAMR- und HAMR-SMR-Festplatten, auch mit unterschiedlichen Kapazitäten. * Leistungssteigerungen: Durch Optimierungen der Datenverarbeitung wurde eine deutliche Leistungssteigerung sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben erzielt. * Nachhaltigkeitsorientiertes Design: verbesserte Integration mit Nachhaltigkeitstools wie Autonomous Drive Regeneration (ADR) und Leils eigener Infinite Cold Engine (ICE) für echte Energieeinsparungen in Petascale- und Exabyte-Umgebungen. ?Wir fanden schon immer, dass Hyperscale-Technologie nicht nur den Technologiegiganten vorbehalten sein sollte", so David Gerstein, CTO von Leil Storage. ?Die Unterstützung von HAMR-Festplatten im Allgemeinen und HAMR-SMR- Festplatten im Speziellen durch SaunaFS 5.0 genau zum Zeitpunkt ihrer Markteinführung war für uns ein wichtiger Meilenstein - wir wollten, dass Unternehmen jeder Größe so schnell wie möglich von diesen enormen Fortschritten bei der Speicherkapazität profitieren können. Mit dieser Veröffentlichung möchten wir innovative, effiziente Speicherlösungen für alle zugänglich machen." Leil lädt alle datenintensiven Unternehmen ein, an der Markteinführung teilzunehmen und die Vorteile von Hyperscale-Technologien auf eigenen Servern für eine nachhaltige Datengenerierung und -nutzung ohne Leistungseinbußen zu nutzen. Für Forschungsorganisationen, Supercomputing-Zentren und Bildungseinrichtungen gelten Sonderbedingungen. Über Leil Storage Leil Storage bietet skalierbare, nachhaltige Dateispeicherlösungen, die die Zukunft der Unternehmensdateninfrastruktur gestalten. SaunaFS ist Open Source und kostenlos nutzbar, kommerzielle Module für erweiterte Funktionen und Support sind verfügbar. Erfahren Sie mehr unter leil.io (https://leil.io/) und folgen Sie Leil Storage auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/leilio/). Aleksander Ragel, CEO Leil Storage & SaunaFS Mobil: +372 560 44462 °