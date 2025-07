EQS-News: MHP Hotel AG investiert gezielt in Wachstum – Zusammenarbeit mit zwei renommierten Experten Isabell Fuss und Julian Mörs

EQS-News: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Sonstiges

München, 24. Juli 2025 – Die MHP Hotel AG treibt ihre Expansionspläne voran: Nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung Anfang Juli 2025 gewinnt das Unternehmen zwei ausgewiesene Branchenexperten für das Development. Isabell Fuss und Julian Mörs werden ab Spätsommer 2025 für MHP tätig sein und die geplante Wachstumsstrategie mit umsetzen.



„Wir freuen uns, mit Isabell Fuss und Julian Mörs zwei ausgewiesene Experten gewonnen zu haben, die uns bei der Umsetzung neuer Hotelprojekte und -standorte begleiten“, sagt Dr. Jörg Frehse, CEO der MHP Hotel Group.



Damit reagiert MHP auch auf den bevorstehenden Mutterschutz von Franziska Weissbarth, Vice President Strategic Development bei MHP.



„Diese neue strategische Zusammenarbeit erlaubt es uns, schneller, effizienter und umfassender auf dem Markt zu agieren“, ergänzt Dr. Frehse.



Langjährige Branchenerfahrung im Premium-Segment

Isabell Fuss verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Hotelentwicklung und -expansion. Zuletzt war sie in leitenden Funktionen bei Ruby Hotels tätig, zuvor sammelte sie wertvolle Erfahrungen bei der Accor Group. Julian Mörs war in den letzten neun Jahren in leitender Rolle ebenfalls für die Expansion der Ruby Hotels verantwortlich und trug zur erfolgreichen Markterschließung in Europa bei. Zuvor war er unter anderem in der Luxushotellerie für die Althoff Collection und Rocco Forte tätig.



Die MHP Hotel Group setzt 2025 ihre konsequente Expansion im Premiumsegment fort. Mit einem klaren Fokus auf die Stadthotellerie strebt das Unternehmen auch mit der Eigenmarke MOOONS weiteres Wachstum an. Ein bedeutender Meilenstein in diesem Jahr ist die geplante Eröffnung des Conrad Hamburg im Sommer 2025.



Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium-Segments, die sich im Besitz von namhaften Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel und der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich zum Portfolio. Die Eröffnung des Conrad Hamburg ist im Jahr 2025 geplant, die Eröffnung des Autograph Collection Hotels im Stuttgarter Schlossgartenquartier für 2028. Ende 2021 startete das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert.

Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament.

www.mhphotels.com



Kontakt Investor Relations:

junicorn Consulting

Julia Stoetzel

julia@junicornconsulting.com

